Tolmači v EU so ostali brez besed

Bruselj – V institucijah EU so že od sredine marca zasedanja redka, skoraj vse konferenčno delo poteka na daljavo, zakonodajni postopki so omejeni na minimum. Če manjši obseg dela še ni prizadel uradništva, so se pri stalnih zunanjih sodelavcih hitro odločili za reze.Najodločneje bije plat zvona 1200 tolmačev, ki niso redno zaposleni (okoli 800 jih ima tak status), temveč z institucijami sodelujejo pogodbeno. Da so bile pogodbe med krizo preklicane, je v njihovih očeh v nasprotju z opevano evropsko solidarnostjo.»Eden od sloganov EU v bitki s posledicami pandemije je, da nihče ne bo prezrt. Nas puščajo brez dohodkov,« je ...