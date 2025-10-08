Tomahavki še vedno visijo v zraku

Ameriški predsednik Donald Trump je izjavil, da se je bolj ali manj odločil, ali bo dovolil, da bodo ZDA evropskim zaveznicam prodale rakete velikega dometa. »Moram še ugotoviti, za kaj jih bodo uporabili in kam jih bodo pošiljali,« je dejal. V Moskvi so se zadržano odzvali, da je treba počakati na bolj jasne izjave, če bodo te sploh dočakali.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je včeraj dejal, da običajno najprej potekajo dostave, potem se o teh govori. »Tako je bilo vsaj pod prejšnjim predsednikom Joejem Bidnom,« je dodal. Pojasnil je, da je stališče Moskve pred dnevi predstavil njegov šef, predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, ki je tomahavke opisal kot močno, čeprav ne ravno sodobno orožje, ki kljub temu pomeni resno grožnjo njegovi državi. Po Putinovih besedah dostava tomahavkov ne bo spremenila razmer na bojiščih, na katerih »naše čete samozavestno napredujejo ob celotni frontni črti«.

Tomahavki lahko nosijo jedrske konice, kar bi izzvalo »pravo eskalacijo«. Američani bodo z njihovo morebitno dobavo odlašali čim dlje. Nabave orožja pogosto niso sklenjene z najugodnejšim ponudnikom.

Je pa ruski voditelj opozoril, da bo dostava ameriških raket »kijev­skemu režimu« vsekakor vodila v poslabšanje odnosov oziroma v »novo stopnjo eskalacije« z ZDA, saj tomahavkov ni mogoče uporabljati brez neposredne udeležbe ameriškega vojaškega osebja. Trump je v ponedeljek zvečer dejal, da z odobritvijo prodaje raket Ukrajini »ne išče eskalacije«, Peskov pa je včeraj poudaril, da lahko tomahavki nosijo tudi jedrske konice, kar bo izzvalo »pravo eskalacijo«.

Zadnje sredstvo pritiska

Saga s tomahavki se bo nadaljevala, je prepričan poslanec vladajoče ukrajinske stranke Sluga naroda Jurij Kamelčuk. Po njegovih besedah bodo Američani z njihovo dobavo čim bolj odlašali, ker da je to njihovo zadnje »sredstvo pritiska na Rusijo«. »Ali jih bodo zagotovili? Mislim, da bodo čakali do zadnje minute,« je zapisal na družbenem omrežju. Toda v nasprotju s predsednikom države in voditeljem njegove stranke Volodimirjem Zelenskim, ki je na zadnjem osebnem srečanju Trumpa zaprosil za tomahavke, Kamelčuk upa, da »nam jih na srečo ne bodo dostavili«.

»Upam, da jih ne bo treba in da bodo vojaške akcije tudi brez teh ustavljene. Naj rečejo, kar hočejo, njihova uporaba pomeni izgubo življenj. Trenutno ne sočustvujem z rusko vojsko, a vseeno so to dodat­na izgubljena življenja. Če se jim je mogoče izogniti, je bolje, da se tega ne stori,« je dodal.

Tako je odkrito nastopil proti Zelenskemu, ki je pred enim tednom ljudstvu razlagal, da bi lahko Ukrajina dobila nove možnosti. »Do danes smo za napad na Rusijo uporabljali le naše orožje velikega dometa. Po mojem srečanju s Trumpom bomo morda imeli še kaj drugega,« je ukrajinski predsednik povedal po tem, ko je z ameriškim kolegom poklepetal na obrobju letnega zasedanja generalne skupščine Združenih narodov.

Vprašljiva transparentnost

Njegova država proizvede veliko oborožitve, skoraj dve tretjini tega, kar potrebuje, se je Zelenski pohvalil prejšnji mesec. »Ukrajina je zgradila obrambno industrijo, v kateri izdeluje na tisoče topniških granat, oklepnih vozil in brezpilot­nih letalnikov v vrtoglavi paleti modelov in zmogljivosti. To na splošno velja za velik uspeh v boju proti ruski invaziji,« so v ponedeljek ugotovili v ameriškem časniku New York Times (NYT).

Dodali so, da »medtem ko se milijarde dolarjev iz ukrajinske vojske prelivajo k domačim proizvajalcem orožja s finančno pomočjo evropskih donatorjev, je velik del porabe zavit v skrivnost. To skrbi analitike in aktiviste, ki pravijo, da je Ukrajina dosegla le malo napredka pri omejevanju dolge zgodovine korupcije pri vojaških nabavah.«

110 mio € je razlika med vrednostjo najugodnejših ponudb in pogodbami, ki jih je podpisala agencija za javna naročila.

Sklicevali so se na nedavno poročilo ukrajinske vladne komisije, ki je preučevala pogodbe o nabavah orožja in v 465-stranski »inventuri« od začetka prejšnjega leta ugotovila, da »na desetine« sklenjenih poslov za nakup topniških granat, brezpilotnikov in drugega orožja ni bilo s cenovno najbolj ugodnimi ponudniki. Kakor je pokazala vladna revizija, je razlika med vrednostjo najugodnejših ponudb in pogodbami, ki jih je agencija za javna naročila dejansko podpisala, znašala najmanj 5,4 milijarde grivn oziroma 110 milijonov evrov. »Preveč plačujejo iz neznanih razlogov in brez utemeljitve,« je za NYT povedal Tamerlan Vahabov, ki je nekoč svetoval ukrajinskim vladnim nadzornim agencijam.