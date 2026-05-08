Tone Hočevar: Cerkev ima najboljšo obveščevalno mrežo v svetu

Leto dni je minilo, odkar je novi papež Leon XIV. na Trgu svetega Petra v Vatikanu izrekel besede: »Mir z vami vsemi.«

Z dolgoletnim Delovim dopisnikom iz Rima Tonetom Hočevarjem smo osvetlili njegovo prvo leto delovanja v vlogi vrhovnega poglavarja katoliške cerkve.

Med drugim je Hočevar Leona XIV. primerjal s prejšnjim papežem Frančiškom, komentiral konflikt z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, predstavil pogled svetega očeta do cerkve v Sloveniji ter razkril še marsikatero zanimivo podrobnost izza zidov Vatikana, tudi iz obdobja prejšnjih papežev.