Tone Kajzer: Za Slovenijo imenovanje Tanje Fajon ostaja odprto

Slovenska vlada še ni sprejela odločitve o podpori nekdanji zunanji ministrici Tanji Fajon pri imenovanju za posebno predstavnico Evropske unije za območje Sahela. Vodja diplomacije Tone Kajzer je po sinočnjem srečanju z zunanjepolitično predstavnico EU Kajo Kallas opozoril, da pričakuje pojasnila o poteku postopka pri predlogu imenovanja Tanje Fajon, njegovi transparentnosti in morebitnih kršitvah njegove integritete. Opozoril je, da se je kandidatura zgodila, ko je prejšnja vlada opravljala tekoče posle. Zadeva bo, »kar se nas tiče, še ostala odprta«. Časovnica pri odločanju naj ne bi imela pomena. »Ne gre za kandidate in kandidatke, gre za postulate, kot so predvideni v (kadrovskih) postopkih na obeh straneh,« je še dejal. Primopredaja poslov na ministrstvu za zunanje zadeve med ...