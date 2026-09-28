Topel sprejem za papeža v najbolj sekularni državi Evrope

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    28. 9. 2026 | 05:00
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    5:04
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu
    Francija velja za najbolj laično državo na stari celini, pa je papežu Leonu XIV. ta konec tedna vendarle uspelo privabiti k svojim verskim ceremonijam velikanske množice Francozov. Morda tudi zato, ker že 18 let Pariza ni obiskal noben papež, ali pa zato, ker se nemara rahlo spreminja odnos Francozov do religije, je papeški obisk napolnil pariške Elizejske poljane in romarsko središče Lurd v Pirenejih. Prav tako je sprožil razpravo o morda drugačnih pogledih na sekularnost. Spodbodel je tudi zahteve za resen obračun s pedofili med katoliškimi duhovniki. Nepregledne množice, ki so se zbrale na ulicah francoske prestolnice, tako velikih v resnici ni pričakoval nihče, so papeža Prevosta spodbudile, da se je v pogovorih s francoskimi voditelji in v govorih pred verniki lotil zahtev po ...
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