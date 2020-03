FOTO:Tornadi so opustošili zvezno državo Tennessee

Število smrtnih žrtev bi se lahko še povzpelo, saj več ljudi pogrešajo. FOTO: Harrison McClary/Reuters

Število smrtnih žrtev zaradi več tornadov , ki so pustošili po notranjosti zvezne države Tennessee, se je povzpelo na 25, je sporočil guverner državeV Nashvillu, največjem mestu Tennesseeja, so tornadi povzročili ogromno škodo na domovih in drugih stavbah. Nevihta je udarila po polnoči in se tako hitro pomikala, da ogromno ljudi, ki so spali, ni imelo časa, da bi poiskali zavetje, poročajo ameriški mediji.Predsednikje napovedal, da bo državo obiskal v petek.Prizori v Nashvillu so videti »kot vojno območje«, je za BBC dejal eden od prebivalcev.»Okoli 150 poškodovanih so odpeljali v zdravstvene ustanove, je povedal župan. Dodal je še, da je mesto opustošeno, in ljudi pozval, naj priskočijo na pomoč sosedom.Trenutno poteka iskanje ter reševanje preživelih in poškodovanih, je pojasnila pristojna uradnica za stike v nujnih primerih. Približno 44.000 ljudi je ostalo brez električne energije. Tornada sta poškodovala tudi nekaj plinovodov in daljnovodov, precej škode pa je nastalo tudi na letališču John C. Tune.Iz operativnega centra za nujne primere v Nashvillu so sporočili, da so odprli zavetišče s pitno vodo za ljudi, ki so trenutno zaradi poškodovanih domov razseljeni. Uradniki so sporočili, da bodo v torek zaradi odpravljanja škode zaprti mestne šole, sodišča in prometne linije.