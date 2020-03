FOTO:Tornadi v Tennesseeju zahtevali najmanj 22 življenj, več ljudi še pogrešajo

FOTO: Reuters

FOTO: Reuters

FOTO: Harrison Mcclary/Reuters

FOTO: The Tennessean/Reuters

FOTO: Reuters

Neurje nad Nashvillom. FOTO: Brian Bates/Reuters

FOTO: Brett Carlsen/AFP

Osrednje območje ameriške zvezne države Tennessee je prizadelo več močnih tornadov, ki so sodeč po podatkih tamkajšnje agencije za posredovanje v nesrečah povzročili najmanj 22 smrti, piše tiskovna agencija Reuters.Najhuje je bilo v prestolnici, Nashvillu, ki ga je neurje doseglo nekaj po polnoči po tamkajšnjem času. V mestu z nekaj manj kot 700.000 prebivalci je več deset tisoč ljudi ostalo brez električne energije, najmanj 48 objektov se je zrušilo, številne zgradbe so poškodovane. Reševalne akcije še potekajo, najmanj 30 ljudi je ranjenih.Število smrtnih žrtev bi se lahko še povzpelo, saj več ljudi pogrešajo, je opozoril guverner. Dosedanji smrtni primeri so se ob Nashvillu zgodili tudi drugod v Tennesseeju, v okrožjih Putnam, Davidson, Benton in Wilson.Tornado je povzročal težave in zamude tudi organizatorjem demokratskih strankarskih volitev za predsedniškega kandidata oziroma SuperTuesday (t. i. SuperTorek). Ta sicer poteka v 14 zveznih državah.