Tornado pustošil po Arkansasu, poročajo o smrtnih žrtvah

Medtem ko si je ameriški predsednik Joe Biden ogledoval posledice pustošenja tornada v Mississippiju, je v petek močan tornado prizadel tudi mesto Little Rock v Arkansasu. V pustošenju tega tornada, ki je povzročil obsežno škodo, so po zadnjih podatkih umrli trije ljudje, poškodovanih je najmanj 20.

Veter je pustošil v soseskah v zahodnem Little Rocku in razdejal manjše nakupovalno središče. Nato je prečkal reko Arkansas v severni Little Rock in okoliška mesta, kjer so poročali o obsežni škodi na domovih, podjetjih in vozilih.

Razglasili izredne razmere

Guvernerka Sarah Huckabee Sanders je razglasila izredne razmere in povedala, da je v osrednjem delu zvezne države nastala velika škoda. Po podatkih portala poweroutage.us, ki spremlja izpade električne energije, je bilo v petek popoldne v Arkansasu brez elektrike skoraj 70.000 odjemalcev. V sosednji Oklahomi, kjer so sunki vetra s hitrostjo med 50 in 60 kilometri na uro podžgali hitro rastoče travnate požare, je bilo brez elektrike približno 32.000 ljudi.

FOTO: Benjamin Krain/Getty Images via AFP

Meteorologi so v petek pozvali ljudi, naj se pripravijo na nevarno vreme, vključno s tornadi, in opozorili, da so razmere podobne tistim pred tednom dni, ko je v Mississippiju pustošil uničujoč tornado, v katerem je umrlo najmanj 21 ljudi.

Prizorišče tega uničenja si je v petek ogledal Biden, ki je prebivalcem zagotovil, da jih zvezna vlada ne bo pustila na cedilu. Z njim je bila tudi prva dama Jill Biden. V Rolling Forku je Biden po ogledu razbitin prebral imena vseh 13 prebivalcev majhnega mesta, ki so umrli v neurju. Prebivalcem je priznal, da bo pot do obnove dolga in težka, vendar je dejal, da jim bo pri tem pomagal.

Pred tednom umrlo 21 ljudi

Minuli teden je v mestu Rolling Fork in bližnjem mestu Silver City tornado uničil približno 300 hiš in podjetij ter za seboj pustil kupe lesa, opeke in zvite kovine. Na stotine drugih objektov je bilo močno poškodovanih. V Mississippiju je bilo na podlagi podatkov, ki so jih potrdili mrliški ogledniki, skupno 21 smrtnih žrtev. Ena oseba je umrla tudi v Alabami.

FOTO: Benjamin Krain/Getty Images via AFP

Biden je napovedal, da bo zvezna vlada v naslednjih 30 dneh pokrila celotne stroške državnih nujnih ukrepov, vključno z nadurami za reševalce in čiščenje ruševin. Poleg tega bo zvezna agencija za upravljanje v izrednih razmerah (Fema) v okrožjih, ki jih je prizadelo neurje, odprla centre za odpravo posledic.

Glede na novo študijo bo v ZDA zaradi podnebnih sprememb vse več takšnih silovitih neurij. Te bodo verjetno pogosteje prizadejale bolj naseljene južne države, kot so Alabama, Mississippi in Tennessee. Študija, objavljena v publikaciji Bulletin of the American Meteorological Society, napoveduje, da se bo po vsej državi število neviht, ki bodo povzročale tornade in točo, povečalo za 6,6 odstotka.