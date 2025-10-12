Toskana izbira novega predsednika dežele

V Toskani danes in jutri potekajo regionalne volitve, na katerih bo približno tri milijone upravičenih volivcev izbiralo predsednika deželne vlade in člane deželnega sveta, poroča Agenzia Nova.

Volišča bodo odprta danes do 23. ure, jutri pa od 7. do 15. ure. Glasovi bodo prešteti jutri popoldne.

Volivci bodo prejeli en volilni listič, s katerim bodo oddali dva glasova: enega za kandidata za predsednika, drugega pa za stranko oziroma listo, ki podpira enega izmed predsedniških kandidatov in bo sooblikovala sestavo deželnega sveta.

Glas za listo se samodejno dodeli tudi njenemu predsedniškemu kandidatu. Če volivec izbere samo kandidata za predsednika, glas ne gre nobeni stranki. Možno pa je tudi navzkrižno glasovanje - torej glas za predsednika ene koalicije in listo iz druge.

Trije kandidati za predsednika

Med kandidati za predsednika so Eugenio Giani iz sredinsko-levičarske koalicije, Alessandro Tomasi iz desnosredinske koalicije in Antonella Bundu iz radikalne levice.

Favorit v boju za predsednika je predvsem Eugenio Giani, poroča STA. Zastopnik desnice in dosedanji župan mesta Pistoia Alessandro Tomasi podpori premierke Giorgie Meloni in drugih znanih politikov desnice navkljub po anketah sodeč ne more računati na zmago.

Favorit v boju za predsednika je predvsem Eugenio Giani. FOTO: Jennifer Lorenzini/Reuters

Če noben kandidat v prvem krogu ne prejme vsaj 40 odstotkov glasov, bo čez dva tedna sledil drugi krog, v katerem se bosta pomerila dva kandidata z največ glasovi. Koalicije med prvim in drugim krogom ostanejo enake, dodatna povezovanja pa niso dovoljena.

Sestava deželnega sveta

Poleg predsednika deželne vlade bodo volilci izvolili tudi 40 članov deželnega sveta. Številno članov ostaja enako kot leta 2015 in 2020, a jih je 15 manj kot leta 2010 in kar 25 manj kot leta 2005.

Zmagovalna koalicija bo prejela večinski bonus, in sicer najmanj 23 ter največ 26 sedežev. Če izvoljeni predsednik prejme več kot 45 odstotkov glaov, ima koalicija pravico do najmanj 24 sedežev. Če prejme med 40 in 45 odstotkov, ji pripada od 23 do 26 sedežev, po potrebi z dodatnim bonusom. V primeru drugega kroga gre 23 sedežev koaliciji zmagovalca.

Za vstop v deželni svet mora lista zbrati več kot 5 odstotkov glasov na ravni celotne dežele. Če je del koalicije, ki preseže 10 odstotkov, zadostuje tudi več kot 3 odstotke. Prag se izračunava na podlagi glasov za liste, ne pa na podlagi glasov, oddanih predsedniškim kandidatom.

Regionalne volitve bodo novembra potekale še v treh italijanskih deželah: Benečiji, Kampanji in Apuliji.