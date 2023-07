Tovarna sanj v strahu za svoj obstoj

V nadaljevanju preberite:

Hollywoodski pisci scenarijev stavkajo od maja, zdaj so se jim pridružili še sindikalno organizirani filmski, televizijski in radijski igralci. Ljubitelji nadaljevanj Avatarja, Levjega kralja in drugih filmov bodo morali počakati. Stavkajoči ne zahtevajo le višje zajamčene plače in zdravstvenih ugodnosti za najbolj ranljive člane sindikatov, ampak tudi zaščito pred umetno inteligenco. Te se bojijo tudi zvezde z gorami denarja.