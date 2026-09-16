Zaradi prepovedi splava v Teksasu umrla nosečnica

Nosečnica je v Teksasu umrla zaradi zapleta z nosečnostjo. Njena družina je zato vložila tožbo proti republikanskemu državnemu pravobranilcu Kenu Paxtonu in zdravnikom, ki so jo zdravili, pri čemer trdi, da bi ji splav lahko rešil življenje in da je skoraj popolna prepoved tega posega v državi protiustavna.

Tožbo, ki jo je v torek na državnem sodišču v San Antoniu vložila družina Tierre Walker, utemeljujejo s trditvijo, da so zdravniki zavrnili njene prošnje za izvedbo splava, čeprav je bila v kritičnem zdravstvenem stanju, ki je izpolnjevalo pogoje za izjemo od strogih teksaških zakonov o splavu.

Bila je v zdravstveno kritičnem stanju. Fotografija je simbolična. FOTO: Shutterstock

Nosečnica je bila v kritičnem stanju

Walker, ki je bila stara 37 let in v 20. tednu nosečnosti, je umrla decembra 2024, dva dni po zadnjem obisku bolnišnice zaradi simptomov preeklampsije, potencialno smrtonosnega zapleta v nosečnosti, za katerega je značilen visok krvni tlak, navaja tožba.

Preeklampsijo je možno pozdraviti s takojšnjo sprožitvijo poroda ali splav, glede na tožbo je Walker izpolnjevala pogoje za nujno prekinitev nosečnosti po teksaški zakonodaji. Namesto da bi to izvedli, so ji po navedbah večkrat zagotovili, da se bo njeno stanje izboljšalo, in jo poslali domov.

V tožbi je zapisano, da so Paxton in drugi državni uradniki »uvedli brezobzirno splošno prepoved splava, kar straši zdravnike, ki nato ne ukrepajo

Poleg Paxtona so obtoženi tudi Teksaški zdravniški odbor, ki nadzira opravljanje zdravniškega poklica v državi in izdaja smernice za zdravstvene delavce, Univerza za zdravstvene vede Teksasa v San Antoniu ter več zdravnikov, ki so zdravili Walker.

Paxtonov urad in druge tožene stranke v sredo niso želeli podati komentarja.

Preeklampsijo je možno pozdraviti s takojšnjo sprožitvijo poroda ali splav. FOTO: Leon Vidic

Teksaška zakonodaja

V Teksasu dva zakona iz leta 2021 prepovedujeta izvedbo ali povzročitev splava, izjema so le življenjsko ogrožajoča zdravstvena stanja, izvajalcem pa prepovedujeta opravljanje splava, če ima plod zaznavno srčno aktivnost. Novost v teksaški prepovedi splava je tudi določba, ki zasebnim državljanom omogoča, da v imenu države tožijo izvajalce posega.

Zakona sta začela veljati leta 2022, potem ko je vrhovno sodišče ZDA razveljavilo prelomno odločitev v zadevi Roe proti Wade, s katero je bila vzpostavljena ustavna pravica do splava.

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“Tierra Walker is dead because not one of her... health care providers would give her the one medical procedure that would have saved her life,” a lawyer for her family told @Jerickaduncan in an exclusive interview. “And they would not do that because of the immense culture of… pic.twitter.com/0oVnbZ4K58 — CBS Mornings (@CBSMornings) September 16, 2026

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V tožbi, ki jo je vložila družina Walker, je navedeno, da so tožene stranke kršile pacientkino pravico do življenja po ustavi ZDA in zvezni zakon, ki od bolnišnic zahteva, da zagotavljajo nujno medicinsko pomoč ne glede na plačilno sposobnost pacienta. Nadalje trdijo, da so prepovedi splava v Teksasu v nasprotju z državno ustavo.