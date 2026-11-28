Štiri osebe, ki so bile priprte v objektu za pridržanje nezakonitih priseljencev v ameriški zvezni državi Louisiana so vložile tožbo proti zasebnemu zaporu zaradi spolnih zlorab in posilstev, poročajo ameriški mediji.

Tožba je bila vložena proti podjetju GEO Group, ki ima z zvezno vlado Donalda Trumpa oziroma službo za priseljevanje in carine (Ice) pogodbo za pridržanje priseljencev, med drugim v zaporu v Louisiani, ki je predmet tožbe, poroča televizija NBC. Tožbo je v njihovem imenu vložilo več organizacij s področja človekovih pravic.

Tožbo so vložili tako proti družbi GEO Group kot proti nekdanjemu pomočniku upravnika zapora in pazniku, ki zaradi spolnih kaznivih dejanj že prestaja zaporno kazen. Tožbo so vložili v imenu dveh transspolnih oseb iz Mehike, Luise Renterie-Gonzalez in Marie Garcie-Valenzuele ter nebinarne osebe Kenie Campos-Flores iz Salvadorja in neimenovane ženske. Pomočnik upravnika Emmanuel Reyes je glede na tožbo svoj položaj izkoristil za siljenje pripornikov v prisilno delo in spolne odnose.

Po navedbah tožnikov jim je grozil s smrtjo, deportacijo, fizičnim nasiljem, zlorabami njihovih družinskih članov ter odvzemom osnovnih življenjskih potrebščin in nujne zdravstvene oskrbe. Reyes naj bi jih zbujal sredi noči in jim nalagal težka fizična dela ali delo z nevarnimi kemikalijami in trdil, da ga ščitijo nadrejeni in mu nihče ne more nič.

Drugi nekdanji zaposleni David Courvelle, naj bi večkrat spolno napadel enega od tožnikov, dvema drugima pripornikoma pa naj bi naročil, naj stražita, medtem ko je posiljeval drugo osebo. Courvelle je priznal krivdo za spolno zlorabo, junija pa je bil obsojen na tri leta zapora.