Tožilca, ki nista sprožila preiskave uboja Arberyja, zdaj sama predmet preiskave

Aretacija storilcev šele po razburjenju javnosti zaradi videa

Temnopoltega, ki je 23. februarja po zagotovilu njegove matere le tekel po mestecu Brunswick v Georgii, so pokosili trije streli, je pokazala obdukcija, katere ugotovitve so objavili preiskovalci. Dva sta ga zadela v prsi, tretji je oplazil njegovo desno dlan.Za smrt petindvajsetletnika sta odgovorna belopolta oče in sin, 64-letniin 34-letni, ki sta ga najprej zasledovala, nato pa ga je sin ustrelil. Arbery ni bil oborožen.Dejanje v ZDA odmeva kot še en uboj temnopoltega Američana, ki so ga zagrešili samozvani belski varuhi reda , zato mnogi zahtevajo pravico. Območni tožilec namreč več kot dva meseca ni zahteval aretacije storilcev – Gregory McMichael je celo nekdanji policist –, zaprli so ju šele po ogorčenem protestu javnosti. Tudi vplivnih osebnosti, kot soinPravosodni minister Georgieje za preiskavo zaprosil več ustanov: državni preiskovalni urad GBI, zvezno pravosodno ministrstvo in FBI. Včeraj so naposled uvedli preiskavo lokalnih tožilcev, ker ti preiskave smrti pred dvema mesecema niso uvedli. Gre za tožilca okrožij Brunswick in WaycrossinHkrati so objavili izsledke obdukcije, ki je po poročanju CNN pokazala, da je Arberyjeve prsi prestrelilo trinajst šiber, enajst pa so jih odkrili še v njegovem telesu.Gregoryja in Travisa McMichaela so z obtožbo težkega napada in uboja aretirali šele 7. maja, zatem ko je javnost razburil posnetek njunega dejanja, ki je zakrožil po spletu. Kot piše USA Today, je Gregory McMichael zatem policistom izjavil, da sta imela Arberyja za osumljenca za vlom. Zasledovala sta ga s tovornim vozilom, sledilo je streljanje. Policisti preiskujejo tudi avtorja omenjenega videoposnetka, ki je zakrožil po družbenih omrežjih.Kot je še dodal Carr, bo zdaj preiskavo vodila temnopolta tožilka okrožja Cobb. Sodišča v Georgii bodo sicer zaradi pandemije koronavirusa zaprta do 12. junija.»Odgovoriti je treba na številna vprašanja, prebivalci Georgie si zaslužijo resnico,« je na to temo izjavil guverner te zvezne države. »Prepričan sem, da bosta prevladali resnica in pravica.« Arberyjevo smrt je za grozljiv dogodek označil tudi predsednik ZDA