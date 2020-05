Tožilec čez noč postal odvetnik osumljenca organizacije umora novinarke

Malteški podjetnik Yorgen Fenech je osumljen orekstracije novinarkinega umora. FOTO: Yara Nardi/Reuters

V dolgotrajnem sodnem procesu zoper domnevne morilce malteške novinarkeje prišlo do novega škandala, ko je tožilec dal odpoved in le nekaj ur kasneje na sodišču kot odvetnik zastopal osumljenca, ki je organiziral umor novinarke.V torek popoldne je dalv svoji službi v kabinetu državnega tožilca odpoved, v sredo zjutraj pa je na sodišču že zastopal poslovneža, ki je osumljen organizacije njenega umora, poroča Reuters.Družina umorjene novinarke je opozorila, da se je, glede na to kako hitro je prešel iz tožilstva k Fenechu, Mercieca očitno s Fenechom dogovarjal že prej, in pozvala k preiskavi, ali je Mercieca v službi tožilstva lahko dostopal do občutljivih podatkov v zvezi s primerom.Caruano Galizia, raziskovalna novinarka, ki je preiskovala korupcijo, je bila z avtomobilsko bombo umorjena oktobra 2017. Novembra 2019 je bil Fenech , vpliven poslovnež, obtožen orkestracije njenega umora. Fenech je krivdo zvrnil na vodjo kabineta malteškega premierja Josepha Muscata in v zameno za imuniteto ponudil sodelovanje v preiskavi. Imuniteto so mu zavrnili, premier pa je v začetku letošnjega leta, zaradi pritiskov protestnikov, odstopil.