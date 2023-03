Tožilec ICC izzval Rusijo, naj vrne otroke Ukrajini

Šoltes: Odgovorne je treba privesti pred sodišče

Konference se je v imenu Slovenije udeležil državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes, ki je v nagovoru poudaril, da je odgovornost mednarodne skupnosti najti rešitev, ki bo prinesla mir v Ukrajino, so sporočili z ministrstva. »Rusija mora ustaviti svojo agresijo, odgovorne za zločine, storjene med vojno, pa je treba privesti pred sodišče,« je dejal in dodal, da Slovenija močno podpira EU in mednarodno skupnost pri prizadevanjih za preprečevanje nekaznovanosti.

Slovenija je lani zagotovila prostovoljni finančni prispevek za posebni sklad tožilstva ICC, letos pa je ponudila najboljše prakse na področju obravnave otrok, ki so žrtve oziroma priče kaznivih dejanj. Gre za slovenski koncept varne hiše za otroke, ki je začela delovati pred nekaj meseci in se je izkazala za zelo učinkovito, še piše v izjavi za javnost.

Dodatno prizadevanje Slovenije predstavlja tudi diplomatska konferenca, ki bo potekala maja letos v Ljubljani in bo namenjena pogajanjem in dogovoru o konvenciji o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev. Ta bo omogočila skupni okvir medsebojne pravne pomoči za mednarodna kazniva dejanja. »Pripravljeni smo deliti svoje izkušnje z vzpostavitvijo podobnega sistema in tako pomagati otrokom v Ukrajini,« je na konferenci še poudaril Šoltes. STA