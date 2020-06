Tožilec vendarle odstopil

Newyorški zvezni tožilec Geoffrey Berman je v soboto zvečer končal pravosodno dramo in odstopil s položaja, potem ko je dobil zagotovila, da se bodo preiskave zaveznikov predsednika ZDAnadaljevale. Pravosodni ministerje sprva naznanil Bermanov odstop, kar je ta sprva zavrnil.Razlog bizarnega dogajanja še vedno ni jasen, saj Barr ni pojasnil, zakaj se je Berman »odločil za odstop«. Tudi Berman ni pojasnil, zakaj se ga skušajo znebiti in ga zamenjati s predsednikom zvezne Komisije za vrednostne papirje in borzo, ki nima izkušenj kot tožilec.Zvezni tožilec južnega območja New York oziroma Manhattna je najpomembnejši tožilski položaj v ZDA. Clayton je med drugim znan po tem, da je branil Deutsche bank med preiskavo pranja ruskega denarja.Dejstvo je, da Bermanov urad preiskuje nekdanjega newyorškega županazaradi pritiskov na Ukrajino, da uvede preiskavo proti demokratskemu predsedniškemu kandidatuin Trumpove pritiske na ukinitev preiskave turške banke na željo predsednika TurčijeZanimivo je, da je Barr po Bermanovi zavrnitvi odstopa sporočil, da ga bo sedaj odpustil Trump, ta pa je novinarjem povedal, da o tem ne ve ničesar in da gre za Barrove posle. Seveda se znova postavljajo vprašanja o neodvisnosti pravosodja v ZDA pod Trumpovo vlado in obnašanja Barra, ki po mnenju kritikov deluje bolj kot Trumpov odvetnik kot pa neodvisni varuh zakona v ZDA.Berman naj bi se v soboto zvečer odločil, da bo le zapustil položaj, ki ga zaradi odmevnega spora s šefom (Barrom) ne bi mogel več učinkovito opravljati. Dobil naj bi zagotovila, da ga bo nasledila namestnica Audrey Strauss, ki velja za nepolitično profesionalko in Berman je prepričan, da bo nadaljevala preiskave, ki so v teku. Zaradi zapleta pa se začenjajo nove kongresne preiskave.