Tožilstvo: malteški poslovnež plačal 150 tisoč evrov za umor novinarke

Eden najbogatejših malteških poslovnežev je načrtoval umor preiskovalne novinarke Daphne Caruana Galizia in trem morilcem za izvedbo umora za to plačal 150.000 evrov, je slišala porota na sodišču v malteški prestolnici, poroča britanski Guardian. Yorgen Fenech, 44-letni dedič nepremičninskega imperija, ki vključuje tudi malteški hotel Hilton in igralnico, je trenutno na sojenju zaradi umora novinarke leta 2017.

Daphne Caruana Galizia je umrla po eksploziji bombe, ki je bila nameščena v njenem avtomobilu. Kot založnica revij, časopisna kolumnistka in blogerka je bila ena najbolj prepoznavnih medijskih osebnosti v državi. Zaradi poročanja o vodilnih vladnih in poslovnih osebnostih je bila večkrat tarča napadov politikov in njihovih podpornikov, njena nasilna smrt pa je povzročila ogorčenje po vsej Evropi.

Fenecha so aretirali pred sedmimi leti. Po številnih zamudah in izpustitvi na prostost februarja letos, potem ko je potekel čas, v katerem je bil lahko zakonito pridržan, se je v sredo zjutraj začelo njegovo sojenje na sodišču v Valletti, glavnem mestu Malte.

Obtoženi Yorgen Fenech se je izrekel za nedolžnega. Fotografija je arhivska. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Obtoženi, oblečen v mornarsko modro obleko in noseč sončna očala, se je izrekel za nedolžnega.

Fenech je bil obtožen po dveh točkah obtožnice: sostorilstva pri naklepnem umoru novinarke in sodelovanja z osebo ali osebami na Malti z namenom storitve kaznivega dejanja. Je eden od sedmih moških, ki jih tožilstvo obtožuje vpletenosti v umor, in zadnji, ki se je soočil s sojenjem. Pet od sedmih obtožencev je bilo obsojenih, eden pa je bil pomiloščen v zameno za pričevanje.

Sredi pomislekov glede zanimanja medijev za primer in morebitnega vplivanja na javno mnenje sta nasprotni strani potrebovali pet ur, da sta se dogovorili o izbiri porote, medtem ko so potencialni porotniki, ki so se odzvali na klic dolžnosti, čakali pred sodiščem, da jih pokličejo v sodno dvorano. Eden od čakajočih porotnikov je omedlel, ko se je temperatura ped sodiščem dvignila na 33 stopinj Celzija.

Po malteški zakonodaji bo porota ves čas sojenja izolirana, saj bo živela v hotelu in ne bo imela dostopa do računalnikov, mobilnih telefonov ali pametnih ur.

Malteški nepremičninski tajkun Yorgen Fenech (v sredini, v družbi odvetnika Gianluca Caruana Currana na desni) je obtožen naročila in plačila umora. Fotografija je arhivska. FOTO: Stringer/AFP

Sojenje se je začelo z branjem obtožnice, ki so jo pripravili vladni tožilci. Porota je slišala, kako je 16. oktobra leta 2017 malo pred 15. uro avtomobil Daphne Caruane Galizie zapeljal s ceste na polje, ko se je vozila od doma v vasi Bidnija.

Porota je izvedela, da je bila pod voznikovim sedežem v otroški škatli za čevlje nameščena močna bomba. Napadalci, ki so po besedah ​​tožilstva za izvedbo napada prejeli 150 tisoč evrov, so prejšnjo noč vdrli v novinarkino vozilo, potem ko so več tednov opazovali njeno gibanje.

Njen sin Matthew Caruana Galizia, ki je bil z njo doma, je prvi prispel na kraj dogodka in v gorečih razbitinah odkril njene posmrtne ostanke. Stara je bila 53 let.

Forenziki preiskujejo okolico bombnega napada na novinarko. FOTO: Reuters

Porota je od tožilstva izvedela, da je domnevna zarota za umor novinarke nastala aprila 2017. Fenech naj bi bil poklical svojega prijatelja Melvina Theumo, taksista in stavničarja, in ga prosil, naj se sreča z njim v bližini hotela Hilton, kjer mu je bilo dodeljeno donosno parkirno mesto za prevzem gostov iz hotela.

Kakor trdi obtožnica, je Fenech Theumi naročil, naj najde nekoga, ki bo ubil Caruano Galizio. Dal mu je celo ime potencialnega morilca, člana tolpe Georgea Degiorgia, ki je deloval iz skladišča na pomolu Marse nasproti pristanišča v Valletti. Fenech je po navedbah obtožnice dejal, da želi novinarko ubiti, ker je nameravala objaviti zgodbo o njegovem stricu, je slišala porota.

Ko je Theuma stopil v stik z Degiorgiom in njegovim bratom Alfredom, so se dogovorili za ceno 150.000 evrov, pri čemer je bilo treba plačati 30.000 evrov vnaprej; vendar so bile za 3. junij razpisane splošne volitve in Fenech je umor odložil, je slišala porota. Tožilstvo trdi, da je Fenech dva tedna po vrnitvi laburistov na oblast Theumi naročil, naj nadaljuje z načrtom. Obtožnica še navaja, da je Fenech Theumi osebno izročil ovojnico z denarjem.

Ko so minevali tedni in nato meseci, je Fenech pritiskal na uresničitev načrta, je zapisano v obtožnici, pri čemer je menda izrecno dejal, da bo Daphne Caruana Galizia vsak čas objavila članek o njem.