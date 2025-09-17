  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Tožilstvo za morilca Charlieja Kirka zahteva smrtno kazen

    Tyler Robinson se je v torek prvič pojavil na sodišču, kjer ga je tožilstvo obtožilo naklepnega umora.
    Sodnik Tony Graf je obtoženemu Tylerju Robinsonu včeraj prebral obtožnico. FOTO: Scott G Winterton/Reuters
    Galerija
    Sodnik Tony Graf je obtoženemu Tylerju Robinsonu včeraj prebral obtožnico. FOTO: Scott G Winterton/Reuters
    Ma. J.
    17. 9. 2025 | 11:03
    17. 9. 2025 | 11:09
    3:20
    A+A-

    Tyler Robinson je obtožen umora konservativnega vplivneža Charlieja Kirka. Na brisači, v katero je bilo zavito strelsko orožje, so našli Robinsonovo DNK, preiskovalci so odkrili tudi sporočila, v katerih je 22-letnik priznal zločin, in druge zapise z družbenih omrežij, ki ga povezujejo z atentatom na skrajnega desničarja, navajajo pri Euronews.

    image_alt
    Charlie Kirk, mučenik ali sejalec vetra?

    Utaški okrožni tožilec Jeffrey Gray je Robinsona obtožil naklepnega umora, kot kazen za zločin bo zahteval smrtno kazen. »Odločitev sem sprejel sam, a ni bila lahka,« je v torek dejal Gray za ameriško televizijo NPR.

    Tyler Robinson je na sodišču prisosotval prek videoklica. FOTO: AFP
    Tyler Robinson je na sodišču prisosotval prek videoklica. FOTO: AFP
    Gray je na sodišču kot dokaz predložil tudi sporočila, ki jih je Robinson pustil svojemu partnerju in sostanovalcu. V enem izmed njih je zapisano: »Imam priložnost ubiti enega največjih konservativnih glasov v državi in to priložnost bom zgrabil.« DNK na sprožilcu strelskega orožja se prav tako ujema z Robinsonovo. Glede na sporočila je Robinson napad na Kirka načrtoval več kot en teden, strelno orožje pa je pripadalo Robinsonovem dedku. V sporočilih je med drugim zapisal: »Dovolj imam tega sovraštva. Nekaterega sovraštva se ne da rešiti z besedami.«

    Robinson se je na sodišču pojavil v torek, prek videoklica iz zapora. Dejal je, da je kot tarčo izbral Kirka zato, ker ga je videl kot grožnjo državi. Tožilstvo je iz dokaznega gradiva razkrilo seznam drugih političnih osebnosti, ki jih je Robinson domnevno nameraval ubiti.

    Sodnik Tony Graf je odločil, da bo Robinson pridržan brez možnosti izpustitve proti varščini do naslednjega zaslišanja, ki bo 29. septembra.

    Obtožili tudi Robinsonovega sostanovalca

    Robinsonovega partnerja in sostanovalca Adama Johnsona so obtožili oviranja pravice zaradi skrivanja dokazov. Iz sodnega zapisnika je razvidno, da je Johnson skrival nahrbtnik s strelivom in Robinsonov mobilni telefon, kar je kasneje predal policiji, še navajajo pri Euronews. Glede na sporočila z družbenih omrežij je bil Johnson ob umoru Kirka šokiran, Robinsona pa je spraševal, zakaj je to storil in koliko časa je dejanje načrtoval.

    Robinson je odraščal v konservativni družini, domnevno zaradi razmerja s transspolno osebo pa je v zadnjih letih začel spreminjati politično mnenje. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Robinson je odraščal v konservativni družini, domnevno zaradi razmerja s transspolno osebo pa je v zadnjih letih začel spreminjati politično mnenje. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

    Pri preiskavi sodelujejo tudi Robinsonova družina in prijatelji. Gray je dejal, da se je v zadnjih letih Robinson odmaknil od konservativnih vrednot in se začel boriti za pravice transspolnih, saj je Robinsonov partner Johnson transspolna oseba. Robinsonova družina podpira Trumpa in gibanje Maga, je dejal direktor oddelka za javno varnost Utaha Beau Mason in dodal, da so se politični nazori med družino obtoženca in Robinsonom bistveno razlikovali.

    Robinsona so aretirali v četrtek blizu kraja St. George v južnem Utahu, skoraj 400 kilometrov od kraja zločina.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Erika Kirk

    Vdova Charlieja Kirka: Glas mojega moža bo odmeval še glasneje

    V prenosu iz pisarne Turning Point USA je med drugim citirala sveto pismo, govorila o soprogovi ljubezni do Trumpa, J. D. Vancea, ZDA in njunih otrok.
    13. 9. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Po sredinem atentatu

    Za smrt Charlieja Kirka krivijo satirično serijo South Park

    Priljubljena animirana serija je v avgustovski epizodi parodirala v sredo ubitega konservativnega vplivneža.
    12. 9. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Umor Charlieja Kirka

    Konservativna Amerika žaluje za umorjenim Charliejem Kirkom

    Predsednik Trump je v znak žalovanja za svojim zaveznikom odredil zastave na pol droga, obsodbe političnega nasilja prihajajo z leve in desne.
    11. 9. 2025 | 08:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Razno
    Motnje hranjenja

    Drastičen porast motenj hranjenja: četrtina fantov zaskrbljenih zaradi mišic

    Vse več posameznikov zboleva za novimi oblikami motenj hranjenja. Še posebej velik porast so opazili pri moških.
    Manca Jagodic 16. 9. 2025 | 11:08
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Tyler RobinsonCharlie KirkZDAsojenje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Odprto pismo velikih literarnih imen

    Slovita pisateljska imena pozivajo k humanosti

    Slavni pisatelji, med njimi trije nobelovci, Emmanuela Macrona pozivajo, naj nemudoma ponovno zažene program za pomoč pri evakuaciji literatov iz Gaze.
    17. 9. 2025 | 12:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zaskrbljeni potrošniki

    Zveza potrošnikov Slovenije o kemikalijah: Zelo težko je izbrati varne izdelke

    Potrošniki menijo, da so dobro informirani glede škodljivih kemikalij v izdelkih, a so kljub temu zaskrbljeni.
    17. 9. 2025 | 11:41
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evroliga v težavah

    V Španiji s protesti tudi nad Maccabi in Hapoel

    Propalestinski protestniki napovedali proteste proti košarkarskim klubom iz Izraela. V evroligi štirje španski, Barcelona, Real Madrid, Baskonia in Valencia.
    17. 9. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sojenje

    Tožilstvo za morilca Charlieja Kirka zahteva smrtno kazen

    Tyler Robinson se je v torek prvič pojavil na sodišču, kjer ga je tožilstvo obtožilo naklepnega umora.
    17. 9. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Fedez

    Prestopil mejo dobrega okusa in razburil Italijo: Sinnerja primerja s Hitlerjem

    Italijanski glasbenik Fedez se je v svoji novi pesmi brez dlake na jeziku lotil več znanih oseb.
    Miha Šimnovec 17. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Evroliga v težavah

    V Španiji s protesti tudi nad Maccabi in Hapoel

    Propalestinski protestniki napovedali proteste proti košarkarskim klubom iz Izraela. V evroligi štirje španski, Barcelona, Real Madrid, Baskonia in Valencia.
    17. 9. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Sojenje

    Tožilstvo za morilca Charlieja Kirka zahteva smrtno kazen

    Tyler Robinson se je v torek prvič pojavil na sodišču, kjer ga je tožilstvo obtožilo naklepnega umora.
    17. 9. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Fedez

    Prestopil mejo dobrega okusa in razburil Italijo: Sinnerja primerja s Hitlerjem

    Italijanski glasbenik Fedez se je v svoji novi pesmi brez dlake na jeziku lotil več znanih oseb.
    Miha Šimnovec 17. 9. 2025 | 10:51
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo