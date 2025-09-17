Tožilstvo za morilca Charlieja Kirka zahteva smrtno kazen

Tyler Robinson je obtožen umora konservativnega vplivneža Charlieja Kirka. Na brisači, v katero je bilo zavito strelsko orožje, so našli Robinsonovo DNK, preiskovalci so odkrili tudi sporočila, v katerih je 22-letnik priznal zločin, in druge zapise z družbenih omrežij, ki ga povezujejo z atentatom na skrajnega desničarja, navajajo pri Euronews.

Utaški okrožni tožilec Jeffrey Gray je Robinsona obtožil naklepnega umora, kot kazen za zločin bo zahteval smrtno kazen. »Odločitev sem sprejel sam, a ni bila lahka,« je v torek dejal Gray za ameriško televizijo NPR.

Tyler Robinson je na sodišču prisosotval prek videoklica. FOTO: AFP

Gray je na sodišču kot dokaz predložil tudi sporočila, ki jih je Robinson pustil svojemu partnerju in sostanovalcu. V enem izmed njih je zapisano: »Imam priložnost ubiti enega največjih konservativnih glasov v državi in to priložnost bom zgrabil.« DNK na sprožilcu strelskega orožja se prav tako ujema z Robinsonovo. Glede na sporočila je Robinson napad na Kirka načrtoval več kot en teden, strelno orožje pa je pripadalo Robinsonovem dedku. V sporočilih je med drugim zapisal: »Dovolj imam tega sovraštva. Nekaterega sovraštva se ne da rešiti z besedami.«

Robinson se je na sodišču pojavil v torek, prek videoklica iz zapora. Dejal je, da je kot tarčo izbral Kirka zato, ker ga je videl kot grožnjo državi. Tožilstvo je iz dokaznega gradiva razkrilo seznam drugih političnih osebnosti, ki jih je Robinson domnevno nameraval ubiti.

Sodnik Tony Graf je odločil, da bo Robinson pridržan brez možnosti izpustitve proti varščini do naslednjega zaslišanja, ki bo 29. septembra.

Obtožili tudi Robinsonovega sostanovalca

Robinsonovega partnerja in sostanovalca Adama Johnsona so obtožili oviranja pravice zaradi skrivanja dokazov. Iz sodnega zapisnika je razvidno, da je Johnson skrival nahrbtnik s strelivom in Robinsonov mobilni telefon, kar je kasneje predal policiji, še navajajo pri Euronews. Glede na sporočila z družbenih omrežij je bil Johnson ob umoru Kirka šokiran, Robinsona pa je spraševal, zakaj je to storil in koliko časa je dejanje načrtoval.

Robinson je odraščal v konservativni družini, domnevno zaradi razmerja s transspolno osebo pa je v zadnjih letih začel spreminjati politično mnenje. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Pri preiskavi sodelujejo tudi Robinsonova družina in prijatelji. Gray je dejal, da se je v zadnjih letih Robinson odmaknil od konservativnih vrednot in se začel boriti za pravice transspolnih, saj je Robinsonov partner Johnson transspolna oseba. Robinsonova družina podpira Trumpa in gibanje Maga, je dejal direktor oddelka za javno varnost Utaha Beau Mason in dodal, da so se politični nazori med družino obtoženca in Robinsonom bistveno razlikovali.

Robinsona so aretirali v četrtek blizu kraja St. George v južnem Utahu, skoraj 400 kilometrov od kraja zločina.