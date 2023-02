Tragedija lahko pusti za sabo tudi politične žrtve

V nadaljevanju preberite:

Četrti dan po silovitih potresih, ki sta razdejala velik del južne Turčije in sever Sirije, je število potrjenih smrtnih žrtev preseglo 20.000, v uničenih mestih in vaseh pa je bilo vse manj upanja, da bodo reševalne ekipe iz ruševin potegnile žive ljudi. Zlasti v Turčiji se je fokus z reševanja vedno bolj preusmerjal k vprašanjem politične odgovornosti in popotresne obnove prizadetih območij, ki bi lahko vplivala na razplet prihajajočih splošnih volitev v tej državi.