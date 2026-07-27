Tragedija na Elbrusu: Našli še tri trupla bosanskih državljanov

Po tragediji na Elbrusu, najvišji evropski gori, kjer je umrlo pet državljanov Bosne in Hercegovine, so, kot poroča bosanski N1, našli še preostala tri trupla umrlih planincev. Kot navajajo, pa jih zaradi slabega vremena še niso prenesli v dolino, je za agencijo RIA Novosti sporočil regionalni preiskovalni odbor Ruske federacije.

Regionalna izpostava ruskega ministrstva za izredne razmere je pred tem sporočila, da so z Elbrusa evakuirali trupli dveh umrlih alpinistov. Iskanje preostalih treh so zaradi slabega vremena prekinili, nadaljevali pa naj bi ga danes zjutraj.

Regionalna izpostava Preiskovalnega odbora Ruske federacije je nato sporočila, da so reševalci našli tudi trupla preostalih treh umrlih planincev, poroča RIA Novosti.

Kako je prišlo do tragične nesreče?

Regionalni preiskovalni odbor Ruske federacije je sporočil, da se je na Elbrus vzpenjala skupina sedmih ljudi. Zajelo jih je neurje oz. hitro poslabšanje vremena. Eden od planincev je sestopil z gore in prijavil, da je dvema članoma skupine na nadmorski višini 5100 metrov postalo slabo. Reševalci so našli njuni trupli, vendar je slabo vreme otežilo evakuacijo. Še enega člana skupine so pozneje našli živega, iskanje preostalih treh pa se je nadaljevalo.

Zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti so uvedli kazenski postopek. Žrtve so bili zdravniki iz Zenice.

Skupina se je na vzpon podala brez vodiča, je včeraj pojasnil namestnik vodje lokalne visokogorske iskalno-reševalne ekipe ruskega ministrstva Albert Hadžijev, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki jo povzema srbska agencija Tanjug.

Predsednica Planinsko-športnega društva Zlatni ljiljan iz Sarajeva Pamela Bejdić je za sarajevski Dnevni avaz, ki ga povzema Hina, dejala, da gora Elbrus sicer ni tehnično zahtevna, da pa alpinistom nevarnost predstavljajo hitre spremembe vremena in temperatur. Njeni skupini se je v soboto uspelo varno spustiti z Elbrusa.

Gora se nahaja v Kavkaškem gorovju, njen zahodni vrh pa je visok 5642 metrov in velja za najvišjo goro v Evropi.