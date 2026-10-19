Tragedija na ironmanu v Poreču: med plavalnim delom umrl slovenski triatlonec

Na nedeljski triatlonski tekmi Plava Laguna Ironman 70.3 Poreč je med plavalnim delom prišlo do tragedije. Umrl je slovenski državljan, rojen leta 1972. Kljub posredovanju reševalnih služb mu niso mogli več pomagati.

Kot so potrdili na istrski policijski upravi, je slovenskemu tekmovalcu med plavanjem postalo slabo. Na kraj so prihitele reševalne službe, vendar je tekmovalec umrl. Dežurni mrliški oglednik je odredil obdukcijo, s katero bodo ugotovili vzrok smrti.

Tragični dogodek so potrdili tudi organizatorji tekmovanja, ki so na svoji facebook strani objavili žalno sporočilo. »Z veliko žalostjo potrjujemo, da je umrl eden od tekmovalcev, ki so sodelovali na današnji tekmi IRONMAN 70.3 Poreč. Družini in prijateljem preminulega športnika izrekamo iskreno sožalje,« so zapisali.

Na plavalnem delu tragedija že leta 2024

To žal ni prvi smrtni primer na plavalnem delu poreškega tekmovanja Ironman 70.3. Leta 2024 je med plavanjem umrl 50-letni britanski državljan. Ironman 70.3 je zahtevna vzdržljivostna triatlonska preizkušnja, ki vključuje 1,9 kilometra plavanja, 90 kilometrov kolesarjenja in 21,1 kilometra teka. Skupna razdalja znaša 113 kilometrov.