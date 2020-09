FOTO:Tragedija sveta, ki trka na evropska vrata

Bruselj – Množice beguncev na železniški postaji Keleti v Budimpešti, njihov pohod po avtocesti proti Avstriji, fotografija trupla triletnega dečka Alana Kurdija na turški obali, prva bodeča žica na madžarski meji, navdušen sprejem beguncev v Nemčiji, dolge kolone ljudi na vstopu v Slovenijo. To je le nekaj prizorov dramatičnega dogajanja pozno poleti in jeseni 2015, ko se je začela migracijska kriza, ki je pretresla EU.Na stari celini, kjer sta turist, simbol povezanosti s širnim svetom, in begunec, kot nekdo, ki prinaša svetovne tegobe, nasprotna obraza globalizacije, je begunska kriza po oceni bolgarskega politologa Ivana ...