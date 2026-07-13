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    Svet

    Tragedija v Bangkoku: v požaru v lokalu umrlo najmanj 27 ljudi

    Požar je domnevno povzročil električni kratki stik v klimatski napravi, a uradni vzrok še ni znan. Oblasti so napovedale temeljito preiskavo.
    Požar je po navedbah očividcev izbruhnil v bližini odra v baru v priljubljenem okrožju Chatuchak, nato pa se je hitro razširil, prekinil oskrbo z elektriko in prostor napolnil z dimom. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP
    Galerija
    Požar je po navedbah očividcev izbruhnil v bližini odra v baru v priljubljenem okrožju Chatuchak, nato pa se je hitro razširil, prekinil oskrbo z elektriko in prostor napolnil z dimom. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP
    R. I.
    13. 7. 2026 | 07:53
    13. 7. 2026 | 08:17
    4:27
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    V nedeljo pozno zvečer je velik požar zajel bar v Bangkoku. Umrlo je najmanj 27 ljudi, osem pa jih je v kritičnem stanju, poroča BBC. Med žrtvami je devet moških in 18 žensk. Več kot 60 ljudi se zdravi v bolnišnici.

    Požar je po navedbah očividcev izbruhnil v bližini odra v baru v priljubljenem okrožju Chatuchak, nato pa se je hitro razširil, prekinil oskrbo z elektriko in prostor napolnil z dimom.

    Posnetki, objavljeni na spletu, prikazujejo panične obiskovalce, ki so kriče bežali skozi vhodna vrata, obdana z ognjem. Nekaterim so gorela oblačila.

    Večina žrtev na stranišču

    Gasilce je na požar opozoril voznik, ki se je peljal mimo, na prizorišče pa so prispeli malo po polnoči. Po poročilih jim je ogenj uspelo spraviti pod nadzor v približno pol ure.

    Po prvih ugotovitvah je večina žrtev umrlo zaradi vdihavanja dima, je povedal Suriyachai Raviwan, direktor bangkoškega oddelka za zaščito pred nesrečami. FOTO: Txng.di.kwa.deim.hi.di via Facebook/Reuters
    Po prvih ugotovitvah je večina žrtev umrlo zaradi vdihavanja dima, je povedal Suriyachai Raviwan, direktor bangkoškega oddelka za zaščito pred nesrečami. FOTO: Txng.di.kwa.deim.hi.di via Facebook/Reuters

    Večino žrtev so našli na stranišču, kamor so se očitno zatekle pred požarom.

    Po prvih ugotovitvah bangkoškega oddelka za zaščito pred nesrečami bi požar lahko povzročil električni kratki stik v klimatski napravi, vendar uradni vzrok še ni znan. Oblasti so napovedale temeljito preiskavo.

    Kot navaja BBC, to ni prvi takšen primer na Tajskem. Kljub uradnim obljubam, da bodo po nekdanjih nesrečah izboljšali standarde požarne in električne varnosti, se ti predpisi še vedno pogosto izvajajo pomanjkljivo.

    Oblasti so napovedale temeljito preiskavo. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP
    Oblasti so napovedale temeljito preiskavo. FOTO: Lillian Suwanrumpha/AFP

    Premier Anutin Charnvirakul, ki je prizorišče obiskal v ponedeljek zgodaj zjutraj, je povedal, da mu je glasbenik, ki je nastopal ob izbruhu požara, dejal, da je »nekaj počilo, nato pa so vsi poskušali pobegniti pred dimom in plameni«. Glasbenik je dejal, da mnogim ni uspelo zapustiti lokala, ker so »odšli v zadnji del stavbe in se poskušali skriti v stranišču«.

    Vdihavanje dima

    Po prvih ugotovitvah je večina žrtev umrla zaradi vdihavanja dima, je povedal Suriyachai Raviwan, direktor bangkoškega oddelka za zaščito pred nesrečami.

    Bangkoški guverner Chatchart Sittipunt je dejal, da so gorljivi notranji okraski na stropu bara morda pripomogli k hitremu širjenju požara.

    Pojavila so se tudi poročila, da so blizu zasilnega izhoda našli nezavestne ljudi, kar bi lahko pomenilo, da je bil izhod na neki način oviran, je dodal guverner. Oblasti poudarjajo, da bodo te navedbe lahko potrdili šele po nadaljnji forenzični preiskavi.

    FOTO: Arnun Chonmahatrakool/Reuters
    FOTO: Arnun Chonmahatrakool/Reuters

    Motorist Surin Jaiharn je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal, da je približno petim ljudem pomagal pobegniti iz gorečega bara in jim z oblačili pogasil plamene na telesu.

    »Potrt sem. Videl sem veliko mrtvih in ne vem, kaj se je zgodilo z ljudmi, ki sem jim pomagal,« je povedal za AFP.

    Voznik, ki je obvestil gasilce, je za tajski časnik Daily News povedal, da je razbil okna in tako dvema osebama pomagal pobegniti.

    V ponedeljek zjutraj je bil bar zaprt in zavarovan s policijskim trakom. Pred vhodom so bili nakopičeni razbita okna in kosi pohištva. V notranjosti so pohištvo, stene in strop povsem počrneli, deli stropa pa so odstopili. 

    Na Tajskem so se podobne tragedije zgodile že v preteklosti. Leta 2022 je v baru v mestu južno od Bangkoka izbruhnil požar, v katerem je umrlo 22 ljudi.

    Prvega januarja 2009 je v požaru v nočnem klubu v prestolnici umrlo 66 ljudi, več kot 200 pa je bilo poškodovanih. Nesreča se je zgodila med novoletnim praznovanjem. Leta 2024 je požar, ki ga je povzročil električni kratki stik na znani odprti tržnici Chatuchak, zahteval življenje približno tisoč živali, navaja BBC.

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