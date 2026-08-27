Tragedija v šoli pri Berlinu: ubita dijakinja in moški

V šoli na obrobju Berlina sta bili danes v napadu z nožem ubiti dve osebi, nemška policija pa je sporočila, da je domnevnega napadalca aretirala. Po poročanju lokalnih medijev sta bili žrtvi 18-letna dijakinja in 30-letni moški.

Policija je v izjavi sporočila, da je okoli 13.45 po lokalnem času prejela več telefonskih klicev o incidentu v srednji šoli v kraju Gosen-Neu Zittau, ki se nahaja blizu nemške prestolnice v zvezni deželi Brandenburg. Na kraju dogodka so našli poškodovani osebi, ki sta kljub takojšnji zdravniški pomoči kmalu zatem zaradi poškodb umrli.

Po podatkih policije je osumljenec za dejanje 19-letni Nemec. FOTO: Ralf Hirschberger Afp

Po podatkih policije je osumljenec za dejanje 19-letni Nemec. Policija po doslej znanih podatkih domneva, da je bil v ozadju osebni spor. Po poročanju časnika Märkische Allgemeine Zeitung naj bi se storilec in ena od žrtev poznala, in sicer naj bi bil osumljeni bivši fant umrle dijakinje. Kot še dodaja časnik, naj bi 30-letni moški umrl med poskusom posredovanja.

Šola pri Berlinu kjer se je zgodil napad. FOTO: Ralf Hirschberger Afp

Pred dobrim mesecem dni je 16-letnik na Bavarskem v šoli napadel in hudo ranil dve dekleti z nožem. Lani je bilo v Nemčiji zabeleženih skoraj 30.000 napadov z nožem, od tega skoraj tisoč smrtnih.