Množične smrti živali v srbskem živalskem vrtu

Skupina zaposlenih v živalskem vrtu v Paliću je podala resne obtožbe proti vodstvu in odgovornemu veterinarju. Trdijo, da dolgotrajno neprofesionalno vodenje in delo ogrožata živali ter zaposlene. Društvo Eko Straža pa je, kot piše Nova.rs, zaradi suma sistematičnega zanemarjanja živali, ki je vodilo v njihove smrti, vložilo kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo v Subotici.

Leta 2023 so se zaposleni zaradi primera poginule levinje Kike že pritožili na tožilstvo, a namesto odgovora, kot pravijo, se danes soočajo s še večjim številom poginulih živali. Po poročanju Index.hr v zadnjem letu vsaj 15 živali ni bilo usterzno zdravljenih, nekatere izmed njih so tudi umrle.

V zadnjem letu so poginili tigri, leopardi, medvedi, zebre, noji, kenguruji, bivoli, bizoni, alpake in druge živalske vrste.

V trideset strani obsežnem dokumentu, ki ga je skupina anonimnih zaposlenih poslala medijem, je navedeno, da je veterinar Marko Lazić z nestrokovnim ravnanjem prispeval k smrti velikega števila živali. Lazić se izgovarja na naravni tok življenja živali: »Določene živali so poginile, v večini primerov zaradi starosti, na primer zebre, tigrice, medvedi in kenguruji.«

Obtožbe so usmerjene tudi proti direktorici Sonji Mandić, za katero trdijo, da se obnaša neprofesionalno, ignorira prijavljene težave in ustvarja vzdušje strahu na delovnem mestu. Mandić obtožbe zanika in za smrt prav tako krivi naravni življenjski cikel. »Tako rojstva kot smrti so sestavni del našega dela, nobeno živo bitje ne živi večno,« pravi. Direktorica za smrti krivi tudi nizke plače negovalcev in prenizko število zaposlenih.