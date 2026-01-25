  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Tragičen konec tedna na snegu

    Trije mrtvi na smučiščih v sosedni Avstriji in Švici, številni smučarji so poškodovani.
    Na avstrijskih in švicarskih smučiščih se je konec tedna zgodilo več nesreč. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    I. R., STA
    25. 1. 2026 | 13:07
    1:48
    Na smučiščih v Švici in Avstriji se je ta konec tedna zgodilo več nesreč, v katerih so umrli trije ljudje, več je bilo poškodovanih, je danes sporočila policija obeh držav. V več primerih so trčili smučarji in deskarji na snegu.

    Na smučišču Schmittenhöhe v kraju Zell am See na zahodu Avstrije je po trčenju z drugim smučarjem umrl avstrijski državljan, je sporočila policija zvezne dežele Solnograško. Drugega smučarja, najstnika, ki je skupaj z žensko zapustil kraj nesreče, še iščejo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

    V švicarskem kantonu Obwalden pa sta na smučišču Melchsee-Frutt trčila deskar na snegu in smučar. Eden od njiju se je po navedbah policije smrtno poškodoval. Podrobnosti o okoliščinah nesreče za zdaj niso znane.

    Med množično smučarsko tekmo s skoraj 2000 udeleženci v kraju Mürren na jugozahodu Švice pa se je 69-letni moški zgrudil in umrl kakih sto metrov pred ciljno črto. Tekmo so prekinili, potem ko je štartala približno polovica udeležencev.

    Zgodilo se je še več drugih nesreč, vendar z manj resnimi posledicami. Na smučišču Grubigstein v avstrijski zvezni deželi Tirolska sta trčila nemška smučarka in deskar na snegu iz Romunije. Oba sta za kratek čas izgubila zavest, še navaja nemška tiskovna agencija dpa.

    smučanje Avstrija Švica nesreče poškodbe

