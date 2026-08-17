Največji trajekt Jadrolinije pokvarjen

Jadrolinija je zaradi okvare glavnega motorja odpovedala prihodnje plovbe trajekta Dalmacija proti Italiji. Potnikom bodo povrnili stroške, povezava med Splitom in Italijo pa ostaja vzpostavljena z italijanskim ladjarjem. Dalmacija je največji trajekt v floti Jadrolinije. Omogoča prevoz 1.800 ljudi in 350 avtomobilov. Okvara bi se težko zgodila v slabšem času, sredi poletne turistične sezone.

Mednarodna trajektna povezava med Dubrovnikom in Barijem, ki jo hrvaška Jadrolinija vzdržuje s trajektom Dalmacija, je zaradi okvare glavnega motorja začasno prekinjena. Odpovedane so tudi prihodnje plovbe na linijah proti Bariju in Anconi, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina potrdili pri Jadroliniji.

»Zaradi okvare glavnega motorja ladje Dalmacija moramo odpovedati prihodnje plovbe na trajektnih linijah proti Anconi in Bariju,« so sporočili iz družbe. Ob tem so poudarili, da pomorska povezava med Hrvaško in Italijo ni povsem prekinjena. Iz Splita jo še naprej zagotavlja italijanski ladjar.

Jadrolinija je potnikom, katerih potovanja so bila odpovedana, zagotovila vračilo kupnine in povračilo stroškov, nastalih zaradi odpovedi. Ponudila jim je tudi možnost prevoza z drugim ladjarjem, ki vzdržuje povezave z Italijo.

Po navedbah družbe njihove strokovne službe odpravljajo okvaro in si prizadevajo, da bi se Dalmacija čim prej vrnila v promet. O nadaljevanju plovb bodo javnost obvestili naknadno. Potnikom so se zaradi nevšečnosti opravičili.

Dalmacija je ena novejših pridobitev Jadrolinijine flote, čeprav gre za več kot tri desetletja staro ladjo. Zgrajena je bila leta 1993 v norveški ladjedelnici Fosen Mekaniske Verksteder AS in je sprva plula pod imenom Oslofjord. Leta 2014 so jo na Finskem temeljito prenovili po projektu družbe OSK Design.

Jadrolinija je ladjo kupila leta 2024 za 18 milijonov evrov in jo istega leta vključila v svojo floto.