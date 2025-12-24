Transatlantski razkol je popoln

V času Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ki ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile.

Severnoatlantski prostor doživlja korenite zgodovinske spremembe, saj se razkol med Evropo in ZDA povečuje. V času predsednika Donalda Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile: ZDA, Kitajska in Rusija. Da bi to dosegle, je Trumpova administracija pripravljena opustiti tradicionalne temelje vpliva ZDA – to je mrežo zavezništev in vrednote, ki so 250 let podpirale ameriško demokracijo. Trumpova zunanja politika si prizadeva slediti denarju, v tej mračni viziji pa ima pomembno vlogo tudi ideologija gibanja Maga (»Make America Great Again« – Naredimo Ameriko spet veliko). Po mnenju ameriškega predsednika in gibanja Maga je Evropa drugo pomembno bojišče, ki ga je treba osvojiti. Ker je to ...