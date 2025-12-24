Transatlantski razkol je popoln

V času Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ki ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile.
Galerija
Trumpova izdaja dolgoletnih zaveznikov v Evropi ne bo naredila Vladimirja Putina nič bolj naklonjenega miru. FOTO: Sergei Bulkin/Reuters
Severnoatlantski prostor doživlja korenite zgodovinske spremembe, saj se razkol med Evropo in ZDA povečuje. V času predsednika Donalda Trumpa poskušajo ZDA ustvariti svetovni red, ki bo temeljil izključno na interesnih območjih in ga bodo obvladovale tri velike svetovne sile: ZDA, Kitajska in Rusija. Da bi to dosegle, je Trumpova administracija pripravljena opustiti tradicionalne temelje vpliva ZDA – to je mrežo zavezništev in vrednote, ki so 250 let podpirale ameriško demokracijo.
Trumpova zunanja politika si prizadeva slediti denarju, v tej mračni viziji pa ima pomembno vlogo tudi ideologija gibanja Maga (»Make America Great Again« – Naredimo Ameriko spet veliko). Po mnenju ameriškega predsednika in gibanja Maga je Evropa drugo pomembno bojišče, ki ga je treba osvojiti. Ker je to ...
Komentarji