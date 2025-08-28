  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Žalujoči na žalni slovesnosti po umorih v Minneapolisu. FOTO: Tom Baker/Afp
    Galerija
    Žalujoči na žalni slovesnosti po umorih v Minneapolisu. FOTO: Tom Baker/Afp
    Barbara Kramžar
    28. 8. 2025 | 06:57
    28. 8. 2025 | 08:36
    4:01
    A+A-

    Streljanja v množice ljudi, tudi v učence v šolah, so žalostna ameriška vsakdanjost. Uboj dveh učencev katoliške šole v Minneapolisu in najmanj 17 ranjenih pa je vzbudil pozornost tudi zato, saj je storilka nekdanja učenka in transspolna oseba. Na isti šoli je učila njena mati, na orožje pa je storilka menda poleg imen drugih množičnih morilcev in antisemitskih parol napisala ime predsednika ZDA Donalda Trumpa.

    Triidvajsetletna Robin Westman je bila ob rojstvu znana kot Robert, njena mati, ki je do upokojitve učila na tragični katoliški šoli, je leta 2019 za spremembo imena še mladoletnega sina plačala 311 dolarjev. Ta je kot Robin v posnetem manifestu pred streljanjem govorila, da ve, da ni ženska, a se tudi ne počuti kot moški. »Všeč mi je moja obleka, videti sem lepo, pametno in zmerno. Mislim, da bom nekaj podobnega oblekla za moje streljanje.«

     

    Transspolna storilka Robin Westman. FOTO: Robin Westman Via Youtube Via Reuters
    Transspolna storilka Robin Westman. FOTO: Robin Westman Via Youtube Via Reuters

    Za čas streljanja si je izbrala mašo ob začetku šolskega leta Annunciation Catholic School, ki jo je nekoč obiskovala tudi sama. Ob koncu šolanja je učencem s citatom pesmi francoske skupine Daft Punk priporočila še bolj zavzet študij, sinoči pa je skozi obarvano steklo cerkve ubila otroka, stara osem in deset let. Ob tem je ranila še vsaj 14 otrok in tri odrasle. Potem je puško usmerila k sebi.

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI. Dogodek so takoj izrabili politiki.  Ameriški konservativci v zločinu vidijo še eno potrditev o duševni motenosti mladih, ki hočejo spremeniti spol, demokrati takšna razmišljanja označujejo kot transfobna. Za župana Minneapolisa Jacoba Freya je vsakdo, ki zdaj napada skupnost transspolnih, izgubil smisel za skupno človečnost. Po njegovem bi morali delovati iz ljubezni in ne iz sovraštva. »Otroci, otroci so umrli danes, govoriti moramo o njih!« Ameriška levica poudarja nujnost težjega dostopa do strelnega orožja, ki ga je napadalka prejela legalno.

    Puška z zahtevo po uboju Donalda Trumpa. FOTO: Robin Westman Via Youtube Via Reuters
    Puška z zahtevo po uboju Donalda Trumpa. FOTO: Robin Westman Via Youtube Via Reuters

    Z youtuba že umaknjeni dvajsetminutni video pa morilko kaže med govorjenjem o počutju pred napadom. Skrbelo jo je, ali bo našla dovolj veliko skupino ljudi in kako se bo izognila staršem. »Mislim, da je moj najboljši načrt napasti veliko skupino, ki prihaja z odmora, od tam naprej pa grem lahko noter in ubijam, dokler lahko.« Video potem kaže risbo cerkve in zabadanje risbe z nožem. Slišati je še tiho: »Ubila se bom.« 

    Robin Westman je v svojem manifestu govorila tudi o strahu, da umira za rakom, ki naj bi ga dobila s kajenjem elektronskih cigaret. Kriva naj bi bila sama, saj se ne more nadzorovati, svoje telo je uničevala s kajenjem in drugim. »Na žalost hočem zaradi depresije, jeze in zmešane glave izpolniti končno dejanje, ki je že leta v ozadju mojih misli.«

    Stavba v Minneapolisu, v kateri je živela morilka. FOTO: Ben Brewer/Reuters
    Stavba v Minneapolisu, v kateri je živela morilka. FOTO: Ben Brewer/Reuters

    Sem terorist, je napisala – v ruščini. Strelka je na eno od treh orožij, s katerimi je ubijala, zapisala tudi ime predsednika Trumpa, ki je v predvolilni kampanji preživel najmanj dva poskusa atentata. Zapisala je tudi več antisemitskih izjav in izrazila zahtevo po padcu Izraela.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trump z vojsko nad kriminal v mestih

    Predsednik namerava doseči svoj prav še v Chicagu, Baltimoru, New Yorku. V Washingtonu po dolgem času teden brez umorov.
    Barbara Kramžar 25. 8. 2025 | 21:29
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Še en udarec po centralni banki

    Odstavljena članica sveta guvernerjev oporeka Trumpovi pristojnosti.
    Barbara Kramžar 26. 8. 2025 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket 2025: Matej Erjavec

    Erjavec: Če igralec želi, je možno vse, to pogrešam pri Čančarju

    Predsednik košarkarske zveze Matej Erjavec v pogovoru za Delo o sedanjosti in prihodnosti slovenske košarke, pa tudi o eurobasketu 2029.
    Nejc Grilc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAtransspolnostmnožični poboji

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Mednarodni dan

    Gorski reševalci: še eno rekordno leto, zaskrbljujoče številno smrtnih primerov

    Gorski reševalci so letos posredovali že 470-krat, kar je 29-krat več kot v enakem obdobju lani, narašča zlasti reševanje nepoškodovanih.
    28. 8. 2025 | 09:03
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Ruben Amorim po sramotnem porazu: Nekaj se mora spremeniti, a to niso igralci

    Po sramotnem porazu proti četrtoligašu Grimsbyju se je Portugalec na klopi Manchester Uniteda spraševal, kaj je šlo narobe. Bleda predstava Benjamina Šeška.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 08:56
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po manj kot mesecu dni

    Bela hiša odpustila direktorico zdravstvenega centra CDC

    V izjavi Bele hiše so po potrditvi o zamenjavi vodje dodali, da stališča Susan Monarez niso usklajena s predsednikovim razmišljanjem.
    28. 8. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

    Večina glavnih favoritov se je brez težav uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v New Yorku. Največje presenečenje je izpad Casperja Ruuda.
    28. 8. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Po manj kot mesecu dni

    Bela hiša odpustila direktorico zdravstvenega centra CDC

    V izjavi Bele hiše so po potrditvi o zamenjavi vodje dodali, da stališča Susan Monarez niso usklajena s predsednikovim razmišljanjem.
    28. 8. 2025 | 08:35
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

    Večina glavnih favoritov se je brez težav uvrstila v tretji krog turnirja za grand slam v New Yorku. Največje presenečenje je izpad Casperja Ruuda.
    28. 8. 2025 | 07:34
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ameriške tragedije

    Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

    Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI.
    Barbara Kramžar 28. 8. 2025 | 06:57
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo