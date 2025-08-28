Transspolna 23-letnica ubila učenca na katoliški šoli v Minneapolisu

Streljanja v množice ljudi, tudi v učence v šolah, so žalostna ameriška vsakdanjost. Uboj dveh učencev katoliške šole v Minneapolisu in najmanj 17 ranjenih pa je vzbudil pozornost tudi zato, saj je storilka nekdanja učenka in transspolna oseba. Na isti šoli je učila njena mati, na orožje pa je storilka menda poleg imen drugih množičnih morilcev in antisemitskih parol napisala ime predsednika ZDA Donalda Trumpa.

Triidvajsetletna Robin Westman je bila ob rojstvu znana kot Robert, njena mati, ki je do upokojitve učila na tragični katoliški šoli, je leta 2019 za spremembo imena še mladoletnega sina plačala 311 dolarjev. Ta je kot Robin v posnetem manifestu pred streljanjem govorila, da ve, da ni ženska, a se tudi ne počuti kot moški. »Všeč mi je moja obleka, videti sem lepo, pametno in zmerno. Mislim, da bom nekaj podobnega oblekla za moje streljanje.«

Transspolna storilka Robin Westman. FOTO: Robin Westman Via Youtube Via Reuters

Za čas streljanja si je izbrala mašo ob začetku šolskega leta Annunciation Catholic School, ki jo je nekoč obiskovala tudi sama. Ob koncu šolanja je učencem s citatom pesmi francoske skupine Daft Punk priporočila še bolj zavzet študij, sinoči pa je skozi obarvano steklo cerkve ubila otroka, stara osem in deset let. Ob tem je ranila še vsaj 14 otrok in tri odrasle. Potem je puško usmerila k sebi.

Republikanski predsednik Donald Trump je na kraj zločina v največjem mestu Minnesote že poslal agente zveznega preiskovalnega urada FBI. Dogodek so takoj izrabili politiki. Ameriški konservativci v zločinu vidijo še eno potrditev o duševni motenosti mladih, ki hočejo spremeniti spol, demokrati takšna razmišljanja označujejo kot transfobna. Za župana Minneapolisa Jacoba Freya je vsakdo, ki zdaj napada skupnost transspolnih, izgubil smisel za skupno človečnost. Po njegovem bi morali delovati iz ljubezni in ne iz sovraštva. »Otroci, otroci so umrli danes, govoriti moramo o njih!« Ameriška levica poudarja nujnost težjega dostopa do strelnega orožja, ki ga je napadalka prejela legalno.

Puška z zahtevo po uboju Donalda Trumpa. FOTO: Robin Westman Via Youtube Via Reuters

Z youtuba že umaknjeni dvajsetminutni video pa morilko kaže med govorjenjem o počutju pred napadom. Skrbelo jo je, ali bo našla dovolj veliko skupino ljudi in kako se bo izognila staršem. »Mislim, da je moj najboljši načrt napasti veliko skupino, ki prihaja z odmora, od tam naprej pa grem lahko noter in ubijam, dokler lahko.« Video potem kaže risbo cerkve in zabadanje risbe z nožem. Slišati je še tiho: »Ubila se bom.«

Robin Westman je v svojem manifestu govorila tudi o strahu, da umira za rakom, ki naj bi ga dobila s kajenjem elektronskih cigaret. Kriva naj bi bila sama, saj se ne more nadzorovati, svoje telo je uničevala s kajenjem in drugim. »Na žalost hočem zaradi depresije, jeze in zmešane glave izpolniti končno dejanje, ki je že leta v ozadju mojih misli.«

Stavba v Minneapolisu, v kateri je živela morilka. FOTO: Ben Brewer/Reuters

Sem terorist, je napisala – v ruščini. Strelka je na eno od treh orožij, s katerimi je ubijala, zapisala tudi ime predsednika Trumpa, ki je v predvolilni kampanji preživel najmanj dva poskusa atentata. Zapisala je tudi več antisemitskih izjav in izrazila zahtevo po padcu Izraela.