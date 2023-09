Trditi, da nečesa ni, lahko pomeni, da tisto je

V nadaljevanju preberite:

Vedno znova trditi, da nečesa ni, je najbrž nasprotno znamenje, da tisto je. Francoski politiki so v zadnjih desetletjih velikokrat izjavili, da je asimetrično razmerje med Parizom in nekdanjimi kolonijami, tako imenovani françafrique, mrtvo. Tudi ministrica za Evropo in zunanje zadeve Catherine Colonna je pred dnevi izjavila, da je »mrtvo že dolgo«. A številni na afriški celini so prepričani, da se je samo, kakor pravi senegalski pisatelj Boubacar Boris Diop, inteligentno preobrazilo. Spoštljivo si je nadelo kravato, v jedru pa se ni spremenilo nič.