Trem mladim moškim preprečili atentat na premiera in druge politike

Belgijske varnostne sile so v četrtek zjutraj v Antwerpnu izvedle obsežno protiteroristično operacijo in razbile domnevno celico, ki naj bi načrtovala napad na predsednika vlade Barta De Weverja in druge politike.

Kot poroča Het Laatste Nieuws so osumljenci nameravali uporabiti dron, na katerega bi pritrdili doma narejeno eksplozivno napravo.

Preiskovalci belgijskega protiterorističnega oddelka zvezne policije v Antwerpnu so v četrtek izvedli hišne preiskave na štirih lokacijah. Ključna je bila preiskava v ulici Sint-Rochusstraat v okrožju Deurne, ki se, kot poudarja časnik Gazet van Antwerpen, nahaja le nekaj sto metrov zračne linije od premierjevega zasebnega domovanja.

Med preiskavo so odkrili improvizirano eksplozivno napravo, ki po navedbah zveznega tožilstva sicer še ni bila operativna. Poleg naprave so našli tudi vrečko z jeklenimi kroglicami, ki bi ob eksploziji delovale kot šrapneli in povečale uničevalno moč, ter 3D-tiskalnik, s katerim naj bi izdelovali dele za napad, poroča Het Laatste Nieuws.

To ni prva grožnja, s katero se sooča premier De Wever.FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Na popoldanski tiskovni konferenci so iz zveznega tožilstva sporočili, da so aretirali tri mlajše moške, rojene v letih 2001, 2002 in 2007, vse z bivališčem v Antwerpnu.

Iz zveznega tožilstva so v izjavi, ki jo povzema Reuters, sporočili, da »obstajajo znaki, da je bil namen izvesti džihadistično navdihnjen teroristični napad, usmerjen proti politikom«.

Enega od osumljencev, rojenega leta 2001, so tekom dneva izpustili, ker po besedah tožilstva »ni bilo dovolj indicev, da bi ga zadržali v priporu«. Preostala dva sta bila v petek privedena pred preiskovalnega sodnika, ki jima je odredil pripor zaradi suma poskusa terorističnega umora in sodelovanja v dejavnostih teroristične skupine. Kot še navaja Het Laatste Nieuws, imajo vsi trije belgijsko državljanstvo, dva sta maroškega, eden pa čečenskega rodu.

Preiskava je po poročanju časnika Het Laatste Nieuws potekala več tednov, osumljence pa so nadzorovali od septembra. Zanimivo je, da naj bi se za dogovarjanje o napadu sestajali osebno, ne prek spletnih kanalov. Ena od štirih hišnih preiskav je potekala celo na srednji šoli enega od osumljencev v središču Antwerpna.

Kot še dodaja Gazet van Antwerpen, to ni prva grožnja, s katero se sooča premier De Wever. V začetku leta je prizivno sodišče obsodilo pet moških, ki so pripravljali napad nanj, čeprav je sodišče takrat presodilo, da grožnja ni bila neposredna.

V začetku leta obsojenih pet moških, ki so pripravljali napad na De Weverja FOTO: Dirk Waem/AFP

Na novico so se z zaskrbljenostjo odzvali številni belgijski politiki. Ministrica za pravosodje Annelies Verlinden je po pisanju časnika Het Laatste Nieuws dejala, da takšna dejanja »prizadenejo temelje naše demokracije«.

Kljub resnosti grožnje pa so iz Koordinacijskega organa za analizo groženj (OCAD) sporočili, da splošna stopnja ogroženosti v Belgiji za zdaj ostaja nespremenjena na »resni« tretji stopnji od štirih. Preiskava se medtem nadaljuje, tožilstvo pa zaradi interesa postopka ne razkriva dodatnih podrobnosti.