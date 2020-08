Trening strogosti v kvadraturi kroga

Bruselj – Kako bi v EU lahko ukrepali proti državam članicam s težavami pri spoštovanju vladavine prava, je eno od kočljivih vprašanj, na katero kljub številnim razpravam še ni učinkovitega političnega odgovora.Zagovorniki odločnejšega ukrepanja so kot veliko priložnost videli pogajanja o proračunu EU za obdobje 2021–2027. Prejšnji teden, s prvim krogom pogajanj nemškega predsedstva svetu EU, ki predstavlja interese držav članic, predstavnikov evropske komisije in parlamentarcev, se je začela končnica finančne bitke. Na dramatičnem vrhu EU sredi julija so voditelji sklenili kompromis o proračunu (1074 milijard ...