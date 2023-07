Trenutek odločitve za severnoatlantsko zavezništvo

V nadaljevanju preberite:

Seveda je Kitajska na vse mogoče načine pokazala nezadovoljstvo nad načrti širjenja organizacije, o kateri je od nekdaj prepričana, da že dolgo nima razloga za obstoj. Širjenje Nata je za vodstvo v Pekingu enako širjenju zahodnih interesov in vrednot ter gradnji zahodnega velikega zidu, s katerim si želijo predvsem ZDA ustaviti kitajsko rast. V številnih uvodnikih, objavljenih na to temo, kitajski državni analitiki Natovo širjenje vse pogosteje tolmačijo kot izraz »prirojene potrebe zahodne civilizacije, ki jo vodijo njeni notranji impulzi«. Kot so navedli, je ekspanzija pogoj prevlade zahodne civilizacije na področju ekonomije, financ, kulture in znanosti. Kitajci, ki pri tem ignorirajo agresijo nad Ukrajino, vidijo v Natovi nameri, da naredi še en korak proti vzhodu, predvsem zahodnjaški občutek ogroženosti zaradi nevarnosti ruske civilizacije.