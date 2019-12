Trenutki humanosti

REUTERS Foto Yves Herman/ Reuters

Pogum prednikov

Ob vstopu v adventni čas so vabili k nakupu na Amazonu božični okraski s podobami največjega koncentracijskega taborišča. Ko so iz muzeja v tem poljskem pomniku človeške zgodovine, od koder se ni vrnilo več kot milijon ljudi, pozvali k umiku izdelkov, je največji spletni portal na svetu to nekaj ur zatem storil.Na Amazonu pa je še vedno mogoče kupiti film Christiana Cariona Vesel božič o prav tako nenavadni zgodbi iz resničnega življenja. O božiču med prvo svetovno vojno leta 1914 na zahodni fronti, ko je francoske, nemške in britanske oficirje, vojake nasprotnih strani, prevzelo božično ozračje in so brez pooblastil nadrejenih sklenili začasno premirje.Prišli so iz strelskih jarkov, si segli v roke, izmenjali drobne pozornosti, menda zapeli Sveto noč in odigrali nogometno tekmo, o kateri obstaja več resnic. Po mnenju kustosa Kraljevega vojnega muzeja v Londonu Matta Brosnana je bila ustavitev ognja predvsem priložnost za pokop padlih tovarišev.Ob 100. obletnici tega trenutka humanosti pred petimi leti so prodajalci izrabili priložnost za zaslužek. Britanska veriga supermarketov Sainsbury's je v središče božične oglasne kampanje postavila omejeno serijo čokolade za funt, od katere so polovico namenili Britanski kraljevi legiji v znak dvajsetletnega sodelovanja. Na britansko častno oglaševalsko razsodišče so medtem deževale pritožbe, da so korporacije izrabile občutljivo nacionalno zgodovino v trženjske namene. A pristojni oglasa niso ocenili za žalitev.Četudi iz podjetnih vzgibov je za pogum prednikov, ki so verjeli, da je božično sporočilo miru in pomiritve s sovražniki mogoče uresničiti tudi v nemogočih trenutkih, izvedelo na milijone ljudi, samo na youtubu so do danes našteli 21 milijonov ogledov. Na neki čuden način so tudi letošnji nenavadni okraski, o katerih so poročali svetovni mediji, združili ljudi. Zakaj niso primerni, bo še več govora po božiču. Konec prihodnjega meseca bo v Oświęcimu počastitev 75. obletnice ­osvoboditve.