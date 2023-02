Tresla se je zemlja, rodilo se je upanje

V nadaljevanju preberite:

Katastrofalni potres, ki je povzročil razdejanje v Turčiji in Siriji, bi lahko imel najmanj eno »kolateralno korist«: izboljšanje diplomatskih odnosov med Ankaro in Erevanom. V Turčiji so Armenijo, ki je v sosednjo državo takoj poslala reševalce in humanitarno pomoč, razglasili za »bratsko državo«.