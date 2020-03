Tretja smrtna žrtev koronavirusa pri nas

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je umrl tretji bolnik s potrjeno okužbo koronavirusa. Kot so pojasnili na ministrstvu za zdravje, je šlo za 67-letnega moškega, ki je bil v našo največjo bolnišnico pripeljan od doma, a menda ni umrl neposredno zaradi okužbe, ampak je šlo po pojasnilih ministrstva »za kompleksno situacijo«. Moški je namreč, kot pojasnjujejo na ministrstvu, imel več pridruženih bolezni in v preteklosti zdravstvene zaplete.V Sloveniji so okužbo z novim koronavirusom do nedelje do 14. ure potrdili pri skupno 414 osebah pri opravljenih 13.098 testiranjih.​Minister za zdravjeje v nedeljo dejal, da sta imeli tudi prvi dve smrtni žrtvi še druge spremljajoče bolezni. Po njegovih navedbah je bilo v nedeljo zaradi okužbe s koronavirusom hospitaliziranih 55 oseb, od tega deset na intenzivni terapiji. Prva žrtev koronavirusa v Sloveniji je umrla 14. marca, druga pa včeraj . Obe preminuli osebi sta bili stari okoli devetdeset let in stanujoči v domu starejših občanov Metlika. Virus je po svetu zahteval že skoraj 15.000 smrti, od tega največ, skoraj 5500, v Italiji.