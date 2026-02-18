Tretji ramazan v času genocida

Začetek postnega meseca v znamenju izraelskih serijskih kršitev prekinitve ognja.

Izčrpani in globoko travmatizirani prebivalci palestinske enklave so včeraj – že tretjič v času genocida – začeli proslavljati ramazan, islamski sveti mesec. Čeprav tokratni sveti mesec uradno poteka v času prekinitve ognja in začetka druge faze mirovnega načrta, so razmere na območju Gaze še naprej grozljive. Večina prebivalcev si večernega prazničnega obroka, ne da bi prejeli humanitarno pomoč, sploh ne more privoščiti. Od začetka prekinitve ognja je bilo v Gazi ubitih 600 ljudi. V prvih dveh tednih po odprtju mejnega prehoda Rafa je Gazo zapustilo le 269 ljudi. Cene hrane v Gazi so zelo visoke, vojna ekonomija cveti. Kljub nadaljevanju genocida – le da z drugimi sredstvi – je dogajanje na območju Gaze v zadnjih tednih skoraj izginilo iz središča tako medijske kot diplomatske ...