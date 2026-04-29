Tretjič bodo šli volit v 16 mesecih

Seja kosovske skupščine, na kateri bi morali izvoliti predsednika, se je zaradi bojkota opozicije končala neuspešno. Predsednica parlamenta in vršilka dolžnosti predsednice Albulena Haxhiu je sporočila, da se s tem predčasno zaključuje mandat aktualne sestave parlamenta ter da bodo nove parlamentarne volitve sedmega junija.

Ker 120 članov kosovskega parlamenta v torek do polnoči ni izvolilo predsednika, bodo volivci sedmega junija znova odšli na predčasne volitve, že tretje v zadnjih 16 mesecih. Čeprav več mesecev trajajočemu političnem sporu med vladajočo stranko Vetëvendosje (Samoopredelitev) premierja Albina Kurtija in opozicijo ni videti konca, Kurti napoveduje, da bo na predčasnih volitvah podpora njegovi stranki še naprej rasla.