Tretjina od 500 milijonov evrov porabljena za upravljanje iz ZN

Nasilje nad ženskami in dekleti je ena od najbolj sistematičnih in razširjenih kršitev človekovih pravic. Leta 2017 je Evropska unija (EU) v globalnem strateškem partnerstvu z Združenimi narodi (ZN) uvedla pobudo Spotlight. Glavni cilj te pobude je zagotoviti, da lahko vse ženske in dekleta, zlasti marginalizirana in ranljiva, živijo brez nasilja in škodljivih praks. Pobuda se financira s prispevkom EU v višini 497 milijonov evrov, od tega pa ZN upravlja 465 milijonov evrov na štirih celinah in v več kot 26 državah.

Poskus, da bi ženskam in dekletom po vsem svetu omogočili življenje brez nasilja, je bil ambiciozen, a glede na novo poročilo Evropskega računskega sodišča je bil s tem vodilnim programom EU za boj proti spolnemu nasilju in nasilju na podlagi spola doslej dosežen le majhen učinek pri izboljšanju položaja tistih, ki naj bi jim program pomagal. Revizorji so namreč ugotovili, da bi bila lahko pobuda kljub pozitivnim dosežkom učinkoviteje upravljana in stroškovno učinkovitejša, lahko pa bi bil večji tudi delež financiranja, ki doseže končne upravičence, da bi se pomagalo več ženskam in dekletom.

Po ocenah ena od treh žensk od svojega 15. leta vsaj enkrat doživi fizično ali spolno nasilje. FOTO: Stringer Reuters

Pobuda Spotlight je globalno strateško partnerstvo med EU in ZN za odpravo vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti v partnerskih državah v Afriki, Aziji, Latinski Ameriki, Pacifiku in na Karibih. Prvotno so jo uvedli leta 2017 za obdobje štirih let, kasneje pa je bilo njeno izvajanje zaradi zamud podaljšano do leta 2023.

»Na svetu ni prostora za nasilje nad ženskami in dekleti in nobena od njih ne sme ostati prezrta,« je povedala članica sodišča Bettina Jakobsen, ki je pristojna za to poročilo. »Prek pobude Spotlight je EU za odpravo zlorab žensk in deklet namenila več sredstev kot kadar koli prej, vendar bi moralo več sredstev doseči končne upravičence, pa tudi večjega učinka doslej še ni bilo.«

Revizorji Evropskega računskega sodišča priznavajo, da je pobuda koristila ženskam in dekletom po vsem svetu ter pripomogla k obravnavi nasilja. Z njo so se na primer podprle dejavnosti za preprečevanje nasilja nad ženskami in dekleti, kot so usposabljanja in kampanje ozaveščanja ter storitve za žrtve nasilja v vseh afriških in latinskoameriških državah, čeprav v različnem obsegu in različno uspešno.

Ženske na Haitiju FOTO: Ralph Tedy Erol/Reuters

Vendar zasnova pobude omogoča samo omejeno oceno njene uspešnosti. Poleg tega zaradi kratkega trajanja pobude in nepopolnosti podatkov še ni bilo mogoče izmeriti izboljšanja za upravičence, kot so žrtve nasilja ali udeleženci usposabljanj, in težko je oceniti, v kakšnem obsegu so bili doseženi njeni načrtovani rezultati. Ni dokazov, da se je nasilje nad ženskami in dekleti v sodelujočih državah zmanjšalo.

Stroški za upravljanje znašali 155 milijonov

Zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov so se pri izvajanju pojavljali izzivi in zamude. Med temi dejavniki so bile razen pandemije covida-19, naravnih nesreč in notranjih političnih sprememb tudi kompleksne ureditve upravljanja zaradi številnih organizacij ZN, ki so sodelovale v pobudi. Odločitev komisije za izbiro ZN kot izvajalskega partnerja je bila politična, z njo pa naj bi se podprl multilateralizem.

Vendar so stroški ZN za upravljanje pobude skupaj znašali 155 milijonov ameriških dolarjev (31 odstotkov skupnega proračuna pobude), za izvajalske partnerje in upravičence pa je preostalo 351 milijonov dolarjev. Izvršilna veja EU se je sicer zavedala, da bodo stroški zaradi sodelovanja ZN višji, vendar ni opravila temeljite primerjave alternativnih možnosti.

Revizorji Evropskega računskega sodišča priznavajo, da je pobuda koristila ženskam in dekletom po vsem svetu ter pripomogla k obravnavi nasilja. FOTO: Seth Herald/Reuters

Čeprav je bila EU edini vir financiranja, v smislu njegove prepoznavnosti ni vedno prejela zadostnega priznanja. Kljub temu da je bil prispevek EU mišljen kot začetno financiranje, ki bo privabilo dodatne vlagatelje, pa se novi donatorji niso našli, zato rezultati morda ne bodo trajnostni. Revizorji so poudarili tudi, da se program ni izvajal dovolj dolgo, da bi prinesel trajne spremembe na tako kompleksnem področju, kot je nasilje nad ženskami in dekleti – za reševanje so namreč potrebni dolgoročni ukrepi in dodatni viri.

Ena od treh žensk doživela nasilje

Pobuda Spotlight temelji na teoriji sprememb in njenih šestih stebrih, ki podpirajo politike in zakonodajo, institucije, preprečevanje, storitve, podatke in ženska gibanja. Ta pristop dopolnjuje načelo neprezrtja, s katerim se vključujejo ukrepi, osredotočeni na marginalizirane skupine prebivalstva.

Za pobudo je namenjenih 497 milijonov evrov sredstev EU (250 milijonov evrov samo za Afriko), od tega ZN upravlja 465 milijonov evrov v več kot 26 državah na štirih celinah. Preostalih 32 milijonov evrov upravlja EU prek organizacij civilne družbe, medtem ko so se drugi donatorji zavezali za zgolj simbolične zneske.

Po ocenah ena od treh žensk od svojega 15. leta vsaj enkrat doživi fizično ali spolno nasilje. Glede na podatke pobude se je v nekaterih državah delež oseb, ki menijo, da je upravičeno, da moški pretepa svojo partnerko, leta 2021 zmanjšal, vendar se je v nekaterih latinskoameriških in afriških državah dejansko povečal. V Latinski Ameriki za noben podprti program niso zaznali zmanjšanja primerov femicida.