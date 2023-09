V Pjongjangu paradirale paravojaške brigade s traktorji

V Severni Koreji so 75. obletnico ustanovitve države ponovno obeležili s parado, ki so se je ob državnem vrhu udeležili ruski diplomati in kitajska delegacija. To je bilo le dan zatem, ko je režim splovil novo jedrsko podmornico.

Prizorišče parade v noči s petka na soboto je bil trg Kim Il Sunga v prestolnici Pjongjangu, od koder je uradna državna agencija KCNA v svet ponovno poslala dolgo serijo fotografij z običajno severnokorejsko spektakularno ikonografijo.

FOTO: KCNA via KNS/AFP

Prisotni so bili vedno nasmejani severnokorejski voditelj Kim Džong Un, ki naj bi se sodeč po nekaterih napovedih že kmalu srečaj z Vladimirjem Putinom, ruski vojaški ansambel pesmi in plesa ter uradniki iz Pekinga. Kitajci so na proslavo poslali podpredsednika vlade Liu Guozhonga.

Na paradi, na kateri je bilo mogoče ob ognjemetih videti tako orožje kot traktorje, so tokrat sodelovale uniformirane paravojaške brigade in ne vojaki redne vojske.

