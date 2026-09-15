Trgi pričakujejo dvig obresti, volivci izpolnitev obljub

Republikanski predsednik Donald Trump verjame, da bi morale biti v ZDA z njegovo gospodarsko politiko najnižje obresti na svetu. Celo konservativni ekonomisti pa so napovedali, da bo centralna banka Fed tudi pod Trumpovim imenovancem Kevinom Warshem višala obrestne mere. To bi lahko pomembno vplivalo na novembrske vmesne kongresne volitve ter na politično in gospodarsko usmeritev ZDA.

Novi predsednik Federal Reserve Kevin Warsh v nasprotju s predhodniki ne daje javnih namigov o svojih odločitvah. Trgi pa z okoli 90-odstotno verjetnostjo pričakujejo, da bo ameriška centralna banka danes zvišala obrestne mere s sedanjega razpona od 3,5 do 3,75 odstotka, približno 50-odstotno vidijo tudi verjetnost še enega zvišanja do konca leta. To bi lahko zapletlo predvolilne računice republikancev predsednika Donalda Trumpa. Številni volivci namreč niso pozabili njegove predvolilne obljube, da bo po vrnitvi v Belo hišo hitro znižal cene in izboljšal dostopnost vsega, od hrane do stanovanj.