Trgovina v visokem slogu

V tem času sta v Peking pripotovala francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen, tako da je celotna slika kitajsko-ameriških odnosov v prostem padu na eni strani in kitajsko-evropskih rokovanj ter nasmeškov na drugi delovala precej čudno in neusklajeno. Še zlasti zato, ker je bila Kitajska včeraj precej podobna Rusiji ali je vsaj kazala, da bi lahko bila podobno nasilna in destruktivna, če bi jo spravili v kot in bi izgubila nadzor nad tajvansko težnjo po neodvisnosti.

Toda Macron je prišel na diplomatsko-trgovinsko misijo. Ko se bo danes uradno sestal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, bo – bolj ali manj eksplicitno – ponudil naslednjo izmenjavo: Francija in morda tudi celotna EU ne bo sledila ZDA, kar zadeva odmik od Kitajske na gospodarskem in trgovinskem področju, v zameno pričakuje od Xi Jinpinga, da se bo odmaknil od ruskega predsednika Vladimirja Putina ter od njega bolj odkrito in transparentno zahteval, naj se umakne z ukrajinskih območij, ki jih je zasedel lani, ter čim prej konča vojno.