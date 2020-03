FOTO:Trgovina z informacijami po francosko

Nekateri obrekujejo brutalno na glas, drugi bolj prefinjeno in tiho, vsaj kdo pa precej nevidno in neslišno od zadaj vleče niti – opravljivega tiska. V Franciji jih drži v rokah skrivnostna Michèle Marchand, znana predvsem kot Mimi, ki menda bedi nad tem, koliko zasebno predsedniškega pricurlja v rumeno javnost – torej skrbno izbrani drobci iz življenja zakoncev Macron –, in o kateri je novinarska trojica (Jean-Michel Décugis, Pauline Guéna, Marc Leplongeon) napisala knjigo Mimi; pred časom je izšla pri založbi Grasset.Mimi Marchand, ki bo čez nekaj dni stara 73 let, se je z virusom rahlo ošabne obrekljivosti – vendarle ...