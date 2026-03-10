Nepremičninska posrednika obsojena trgovine z ljudmi, brani ju Diddyjev odvetnik

Dva znana brata, 39-letni Tal Alexander in 38-letni Oren Alexander, ki sta delala kot nepremičninska posrednika, sta obsojena drogiranja in posilstva več deset žensk, kar se je dogajalo v obdobju zadnjih desetletij, poroča BBC.

Brata sta postala znana s prodajo luksuznih nepremičnin v New Yorku in Miamiju. Porota v New Yorku je vse tri, skupaj s tretjim bratom Alonom, starim 38 let, spoznala za krive po vseh desetih točkah obtožnice, vključno s trgovino z ljudmi za spolne namene in spolnim izkoriščanjem mladoletne osebe.

Izrek sodbe v zadevi je predviden za 6. avgust, brata pa lahko doleti tudi dosmrtni zapor.

Doleti ju lahko dosmrtni zapor

Tožilci so brata obtožili, da sta svoje bogastvo uporabljala za vabljenje žensk na zabave in v luksuzne domove, nato pa sta jih izkoriščala. Njuni odvetniki trdijo, da so se ženske zabav udeleževale prostovoljno. Trdijo, da sta ženskarja, ne pa posiljevalca. »Nista ju omamljala, posiljevala, gotovo pa zasledovala,« je dejal Marc Agnifilo, odvetnik Orena Alexandra. Agnifilo je že lani zastopal raperja Seana 'Diddyja' Combsa v sojenju zaradi trgovine z ljudmi za spolne namene.

V zaključnih besedah ​​je pomočnik ameriškega državnega tožilca Andrew Jones dejal, da sta brata storila kazniva dejanja brez kesanja, brezčutno in s perverznim občutkom ponosa.

V pettedenskem sojenju je 11 žensk, med njimi tudi takšne, ki so trdile, da so bile v času incidentov mladoletne, pričale proti bratoma. Pri tem so trdile, da sta jim brata dajala darila, prevažala na lokacije in zabave, tam sta jim podtaknile droge, nato pa jih izkoristila.

Ignorirala sta krike, naj prenehata

Tožilci so, kot navaja BBC, dejali, da sta brata skrivaj dajala droge ženskam v pijačo, porotnikom pa so povedali, da sta med med posilstvi in ​​spolnimi napadi fizično omejevala in zadrževala svoje žrtve ter ignorirala krike in izrecne zahteve, da prenehata.

Porotnikom so med sojenjem Orenu Alexandru pokazali videoposnetek iz leta 2009, ko naj bi v njegovem stanovanju na Manhattnu posilil omamljeno 17-letnico.

Nova obtožba

Med sojenjem se je v ločeni tožbi pojavila nova obtožba, ko je zvezdnica resničnostnih šovov in vrhunska nepremičninska agentka Tracy Tutor obtožila Orena Alexandra, da jo je leta 2024 v New Yorku omamljal in spolno napadal.

Alexandrov odvetnik je civilno tožbo označil kot lažno tvorbo za večji medijski vpliv.

Ameriški državni tožilec Jay Clayton – njegova odvetniška pisarna je vodila primer – je dejal, da je sodba »pomemben korak k boju proti trgovini z ljudmi za spolne namene«. Porota je namreč po besedah tožilca dejanja bratov videla takšna, kakršna so bila v resnici: premišljena, brutalna.

»Četudi sodba ne more odpraviti posledic gnusnih zlorab, ki so jih pretrpele številne žrtve Alexandrovih, pošilja sporočilo, da Newyorčani želijo končati trgovino z ljudmi za spolne namene v vseh skupnostih.«

Odvetnik Agnifilo je dejal, da se bodo borili še naprej, saj to ni sodba, ki so si jo želeli.