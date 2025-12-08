Tri dekleta iz dolgčasa zanetila 18 požarov po Dunaju

Policija na Dunaju je v nedeljo sporočila, da so tri dekleta, stara 17 in 18 let, osumljena, da so novembra v več dunajskih okrožjih podtaknila skupno 18 požarov. Policija je mladenke prijela. Dejanja so priznale in pojasnile, da so požare podtikale iz dolgčasa, je v nedeljo na svoji spletni strani poročal avstrijski časnik Kronen Zeitung.

Dve osumljenki, 18-letnico in 17-letnico, so prijeli v dunajskem okrožju Hernals, tretja se je policiji predala sama.

Osumljene so podtikanja manjših požarov, kot je zažiganje smetnjakov za odpadni papir. S tem so menda povzročile precejšnjo škodo, po navedbah policije gre za šestmestno vsoto.

Vse tri so v zaslišanjih priznale krivdo, je povedala tiskovna predstavnica dunajske policije.

Dekleta so v priporu, preiskava požarov pa še poteka, še piše časnik.