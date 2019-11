Ursula von der Leyen: »Lotimo se dela«

STRASBOURG Nova predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen na današnjem zasedanju evropskega parlamenta predstavlja svojo komisarsko ekipo in predstavila svoje cilje za pet let mandata.





9:46 Ena od njenih prednostnih nalog je digitalni razvoj. »Z vsakim klikom v Evropi hranimo algoritem,« je povedala. Ti algoritmi so na pogosto na drugi strani Atlantika. Tako kot pri varstvu osebnih podatkov (GDPR) bi EU morala postavljati pravila pri umetni inteligenci. Evropa bi v njenih očeh morala sicer vlagati več v inovacije. Zato sprejemanje sedemletnega proračuna po njenih besedah ne bi smelo biti le »računovodska vaja«.



9:35 Med glavni cilji bo bitka proti podnebnimi spremembam. »To je eksistencialno vprašanje za Evropo in svet,« je povedala. Opozorila je na poplave v Benetkah in požare na Portugalskem. Takšni pojavi da so se dogajali že prej, a postajajo pogostejši in bolj intenzivni. Zelena tranzicija mora biti po njenih besedah vzdržna in pravična.



9.24 Napovedala je, da bodo kabineti njenih komisarjev prvič spolno uravnoteženi. Vrata za Zahodni Balkan naj naj bi ostala odprta. Njena evropska komisija bo ekipa, ki bo delala v skupnem evropskem interesu. »Začnimo delati,« je njeno sporočilo.



9.16 Zanimivo je, da je začela svojo govor v EP s poudarjanjem dediščine žametne revolucije na Češkoslovaškem pred 30 leti in citiranjem Václava Havla o delu za dobre stvari.



9:00 Pri izvolitvi okoli poldneva lahko pričakuje glasove vseh treh največjih skupin: desnosredinske EPP, socialistov (S&D) in liberalcev (Renew). Zaradi zapletov s tremi komisarskimi kandidati, ki niso šli skozi parlamentarno sito, bo evropska komisija začela delati z enomesečno zamudo.



Z bivšo obrambno ministrico von der Leynovo bo Nemčija prvič po več kot pol stoletja imela svojega politika ali političarko na čelu evropske komisije. Evropejcem obljublja hitrejše premike na področju podnebnih sprememb, digitalne preobrazbe in migracij.



Evropska komisija je pri izvajanju svojih načrtov najbolj odvisna od držav članic, ki v EU še vedno narekujejo tempo. Sama zgolj predlaga zakonodajo in nadzira njeno izvajanje.