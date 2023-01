Tri koronska leta vzela 6,8 milijona življenj

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek bo minilo tri leta, odkar je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) širjenje novega koronavirusa razglasila za izredne razmere v javnem zdrav­stvu mednarodnega pomena (PHEIC), in prav na ta dan bo direktor te organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus objavil mnenje, ali je pandemija covida-19 končana in ali bo ta bolezen ­veljala za endemično okužbo.