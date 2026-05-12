Tri leta bojev, 150.000 mrtvih in 19 milijonov lačnih

Sredi aprila so minila tri leta od začetka sudanske državljanske vojne, ki je hitro postala širši regionalni konflikt, v katerega je vključeno ogromno zunanjih akterjev. Po podatkih Združenih narodov v Sudanu vlada največja humanitarna katastrofa na svetu – in ena od največjih v moderni zgodovini. Spopadi med sudansko vladno vojsko in paravojaškimi Hitrimi podpornimi enotami (RSF) se vsak mesec zaostrujejo, groza v Sudanu pa je na mednarodni ravni v celoti spregledana.

V treh letih in mesecu dni vojne je bilo v Sudanu ubitih najmanj 150.000 ljudi. Neuradne številke so še neprimerno višje. Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je moralo zaradi spopadov oditi od doma 14 milijonov ljudi (30 odstotkov prebivalstva).