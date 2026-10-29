Tri mesece po smrti moža se je poslovila nemška igralka Elke Sommer

Nemčija in filmski svet žalujeta za igralko Elke Sommer, eno največjih nemških zvezdnic zlatega obdobja Hollywooda. Stara je bila 85 let, umrla je le tri mesece po smrti svojega moža Wolfa Waltherja in tik pred svojim rojstnim dnem. Petega novembra bi dopolnila 86 let, poroča nemški časnik Bild.

Po njihovih informacijah je umrla včeraj zvečer okoli 22. ure na svojem domu v Los Angelesu. Vzrok smrti naj bi bilo srčno popuščanje, pred tem pa je bila dlje časa priklenjena na posteljo.

Njen dolgoletni prijatelj münchenski fotograf Erwin Schneider je povedal, da jo je moževa smrt hudo prizadela in si ni mogla predstavljati življenja brez njega, njeno zdravje se je po njegovi smrti slabšalo. Par je bil skupaj od leta 1989, poročila sta se leta 1993. Oba sta bila pred tem že poročena, skupnih otrok nista imela.

Par je bil skupaj od leta 1989, poročila pa sta se leta 1993. Oba sta bila pred tem že poročena, skupnih otrok nista imela. FOTO: Shutterstock

Zadnja želja: pokop v družinski grobnici

V več kot treh desetletjih zakona sta živela med Marloffsteinom in Los Angelesom. Leta 2025 sta se za stalno preselila v ZDA, kjer se je Walther zdravil.

Po moževi smrti je za Elke Sommer skrbel njegov sin Sebastian Walther, ki je očetu to obljubil na njegovi smrtni postelji. Sebastian je o igralkini smrti obvestil njeno najboljšo prijateljico.

Sebastian Walther, ki je hotelir, tako kot je bil njegov oče, se je iz Nemčije preselil v ZDA, da bi bil najprej ob očetu, nato pa še ob Elke.

Zdaj bo poskrbel za izpolnitev njene zadnje želje – da bi bila pokopana v družinski grobnici v Marloffsteinu na Bavarskem. Tam sta pokopana tudi njen oče, evangeličanski duhovnik Peter Schletz, in mati Renate. Prenos žare bi lahko trajal več mesecev, poroča Index, ki povzema Bild.

Od študija jezikov do filmskega platna

Čeprav je pozneje postala svetovno znana igralka, si je sprva želela postati prevajalka. Kot varuška v Londonu je izpopolnjevala svoje znanje tujih jezikov, nazadnje jih je govorila šest. FOTO: Shutterstock

Elke Sommer se je rodila kot Elke Schletz v Berlinu. Med drugo svetovno vojno se je njena družina umaknila v Niederndorf pri Erlangnu, kjer je odraščala.

Očeta je izgubila že pri 14 letih. Čeprav je pozneje postala svetovno znana igralka, si je sprva želela postati prevajalka. Kot varuška v Londonu je izpopolnjevala svoje znanje tujih jezikov, nazadnje jih je govorila šest.

Njena filmska kariera se je začela po naključju. Med počitnicami v italijanskem letovišču Viareggio so jo leta 1958 razglasili za miss Viareggia. Njene fotografije je opazil italijanski režiser Vittorio De Sica in jo povabil v Rim, kmalu pa je podpisala pogodbo z berlinskim producentom Arturjem Braunerjem in leta 1959 ob Horstu Buchholzu nastopila v filmu Ladja mrtvih (Das Totenschiff).

Na začetku šestdesetih let se ji je uspelo prebiti v Hollywood, kar so bile sicer sanje mnogih nemških igralk.

Preboj v Hollywood in zlati globus

V Hollywoodu je nastopila ob nekaterih največjih filmskih zvezdnikih tistega časa.

Za vlogo v filmu Nagrada (The Prize) iz leta 1963, v katerem je igrala ob Paulu Newmanu in Edwardu G. Robinsonu, je prejela zlati globus za najobetavnejšo novo igralko.

Med njenimi najbolj znanimi filmi je tudi Strel v temi (A Shot in the Dark), v katerem je nastopila ob Petru Sellersu. Film velja za klasiko iz serije o Rožnatem panterju.

V karieri je ustvarila približno sto filmskih in televizijskih vlog. Ukvarjala se je tudi s petjem, slikarstvom in gledališčem.