Tridnevno premirje med Rusijo in Ukrajinov štiriletni vojni

Rusija in Ukrajina sta potrdili začetek veljavnosti tridnevnega premirja v štiriletni vojni, ki bo veljal med 9. in 11. majem. Ameriški predsednik Donald Trump je na družbenih omrežjih povedal, da bo premirje vključevalo prekinitev vseh »kinetičnih aktivnosti« in izmenjavo 1.000 ujetnikov iz vsake države. To sta potrdili obe strani. »Upajmo, da je to začetek konca zelo dolge, smrtonosne in težko izbojevane vojne,« je zapisal Trump in dodal, da je v pogovorih za končanje konflikta opazen nenehen napredek.

Rusija je že prej napovedala dvodnevno enostransko premirje ob sobotnem praznovanju dneva zmage v drugi svetovni vojni, 9. maja. Ukrajina je pred tem sporočila, da je tudi sama ponudila premirje, vendar ga je Moskva ignorirala.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek zvečer potrdil Trumpovo napoved in izmenjavo ujetnikov ter na telegramu zapisal: »Prejeli smo soglasje Rusije za izvedbo izmenjave ujetnikov v razmerju 1.000 za 1.000. Prav tako je treba vzpostaviti premirje 9., 10. in 11. maja.« Zelenski se je na omrežju x zahvalil ameriškemu predsedniku in njegovi ekipi za diplomatsko pomoč. »Pričakujemo, da bodo Združene države Amerike zagotovile, da bo ruska stran izpolnila te dogovore.« Zelenski je vojski z odlokom odredil, da danes ne napada Rdečega trga, prizorišča parade.

Ob dnevu zmage ruske oblasti organizirajo tradicionalno vojaško parado, na kateri tokrat zaradi tveganja ukrajinskega napada ne bo tankov in druge vojaške opreme. Med slovesnostmi bodo iz varnostnih razlogov omejili tudi mobilni internetni dostop, tujim novinarjem pa ne bodo dovolili dostopa do parade. Da bi zagotovila varnost, je Rusija za petek in danes že pred dnevi naznanila prekinitev ognja, na kar je Ukrajina odgovorila z razglasitvijo premierja že od srede. Po medsebojnih opozorilih in zaostrovanju sta strani kljub temu nadaljevali z obstreljevanjem.

Rusija je grozila z obsežnim napadom na središče Kijeva, če bi Ukrajina prekinila parado ob dnevu zmage, in večkrat pozvala tuje diplomate, naj pred tem zapustijo ukrajinsko prestolnico.